'DAVIO ME, OBMOTAO MAJICU OKO MENE...' Oglasila se Novosađanka koju je muškarac BRUTALNO TUKAO DOK JE DRŽALA DETE: Jedva govorim (VIDEO)

"Ja sam sve vreme držala dete, on je mene tukao, davio i šamarao", kaže napadnuta žena.

Stravični snimak prebijanja žene u Novom Sadu pojavio se pre nekoliko dana na društvenim mrežana, a nasilnik je ubrzo uhapšen. Nesrećna žena i dalje je vidno potresena zbog svega što se desilo, a kako navodi, ono što je objavljeno je mali deo onoga što je preživela.

- Želela sam da vam se obratim, da vam kažem da sam juče dobila batina od G. A., koji me je davao, ne znam da li vidite, izgledaju kao šljive, ali su povrede. I ruku mi je (povredio), koju treba da idem da snimim. Ima snimak na Instagramu kako me je tukao, neko sa zgrade je snimao i poslao. Ne znam šta da kažem, bilo je strašno, jedva govorim, boli me grlo jako - ističe povređena žena na snimku koji je objavljen na Instagram stranici "Newnow.rs".

- Davio me, pokidao je majicu sa sebe i obmotao je oko mene, ja sam sve vreme držala dete, on je mene tukao, davio i šamarao. To je samo jedan mali delić - navela je ona.

Podsetimo, na Instagram nalogu "192_rs" osvanuo je tokom vikenda uznemirujući video zapis nasilja u Novom Sadu, na kojem se vidi kako muškarac krvnički udara ženu, koja drži dete u ruci.

Kako se navodi, ceo događaj se odvio u dvorištu zgrade u Ćirpanovoj ulici. Vidi se kako muž zverski tuče ženu, dok ona drži dete u ruci i viče.