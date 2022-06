TROSTRUKI UBICA U NOĆI ZLOČINA ŠETAO UMRLJAN KRVLJU PO ČAČKU: Zaklao oca, majku i dedu, pa otišao na groblje i GRLIO SPOMENIK

Jezivi detalji!

Čačanin Ilija G. (21), osumnjičen za trostruko ubistvo članova svoje porodice i dalje se nalazi na veštačenju u Specijalnoj bolnici Centralnog zatvora u Beogradu. Kako nezvanično saznajemo, on je pokušao da stupi u kontakt sa bratom Nikolom, ali mu on nije odgovorio.

Istraga u ovom zločinu još nije završena, a kako saznaju mediji, u noći nakon krvavog pira, Ilija je umrljan krvlju lutao naseljem Atenica, krio se u krugu jednog preduzeća, a tragovi ukazuju da je iste večeri bio i na groblju, grlivši grob jednog svoj prijatelja.

- Koliko znam na pismo mu nije odgovorio, mladić je i dalje kod svoje tetke, pod stresom, prijatelji su uz njega. Trudimo se da sa Nikolom ne pričamo o tragediji, on će i bez toga stravičnu sliku u mislima nositi ceo život. On ne ide u svoju kuću, stvari iz nje su iznete, ali još ništa nije očišćeno. Sve je u haosu, ništa nije sređeno. I on je dete, koje je preživelo pakao. Našao je porodicu mrtvu – kaže sagovornica, blizak prijatelj porodice.

Danima nakon masakra u čačanskom naselju Atenica, na ulazu u dvorište porodične kuće žrtvi, dežurala je policija, obezbeđujući mesto zločina. Istraga je još uvek u toku, a prema našim saznanjima, Ilija je čitavu noć lutao naseljem, pre nego što ga je policija locirala i uhapsila oko kilometar od porodične kuće.

- Dokazi ukazuju da je mladić čitavu noć lutao naseljem. Utvrđeno je da je te noći bio i na lokalnom groblju, istom onom na kojem su sahranjeni članovi njegove tragično nastradale porodice. Pronađeni su i tragovi krvi na nadgobnom spomeniku njegovog bliskog, mladog, prijatelja... Tragovi su pronađeni i u širem krugu jedne firme u Atenici u čijoj blizini je priveden od strane policije – kaže za medije izvor iz istrage dodajući da je na ogradi pronađena njegova dukserica.

Prikupljanje dokaza za krivicu Ilije G. je u toku i taj postupak će verovatno trajati duže nego što je praksa, budući da je neophodno ispoštovati procedure vezane za njegovo psihijatrijsko i psihološko veštačenje, smatra njegov branilac po službenoj dužnosti, advokat Radisav Vesović.

Smatram da će to trajati prilično vremena, ali vas podsećam da se on na prvom izjašnjavanju branio ćutanjem – kazao je Vesović novinarima.

Inače, članovi porodice Glišović ranije su prijavljivali nasilje koje su trpeli od strane mlađeg sina. On je bio hospitalizovan najpre u Opštoj bolnici Čačak, a potom i u klinici "Dr Laza Lazarević". Po izlasku sa lečenja, čačanski Centar za socijalni rad je ocenio da je trenutno bezbedan po porodicu i da ne postoji opasnost da bi mogao biti pretnja po okolinu.

Podsećamo, Ilija G. je 8. aprila u porodičnoj kući u naselju Atenica nožem usmrtio majku Slađanu (49), oca Milana (57) i dedu Sretena (87). Njihova tela pronašao je njegov stariji brat Nikola, koji je za samo šest minuta izbegao susret sa bratom, nakon zločina.