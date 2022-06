JEZIVO I POTRESNO: Pojavile se prve fotografije sa mesta ubistva Srpkinje u Italiji! (FOTO)

Nastradala žena otpratila je decu u školu i krenula na posao u hotel gde je radila kao sobarica, kada je na nju ispaljeno nekoliko hitaca od strane, kako navode italijanski mediji, bivšeg partnera.

Osumnjičeni Z. V. (42), za koga se pretpostavlja da je takođe srpskog porekla, pobegao je sa lica mesta, da bi posle određenog perioda policija pronašla njegovo beživotno telo.

Ancora un femminicidio.

Una donna di 42 anni,di origine serba,è stata uccisa a Vicenza a colpi di pistola dall’ex compagno. L’omicidio in strada. La donna aveva appena accompagnato a scuola i 2 figli ed era risalita in auto.L’uomo, anche lui serbo,è in fuga. In atto le ricerche. pic.twitter.com/zg8gnVzYhh