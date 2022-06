NOVA JEZIVA SVEDOČENJA STUDENTKINJA ARHITEKTURE: Profesor me je ošamario, drugarici je ZAVLAČIO PRSTE POD ČARAPE! Odmeravao me je redovno od glave do pete

Studenti Arhitektonskog fakulteta su predavača osim za seksualno uznemiravanje devojaka optužili i za pretnje jednom kolegi da će mu razbiti glavu o vrata.

Skandal danima trese Arhitektonski fakultet u Beogradu zbog anonimnih svedočenja studenata, koji na Instagram nalogu anketa_arh.bg pišu o seksualnom uznemiravanju od najmanje četvorice predavača (imena poznata medijima).

Zbog toga je, kako je dekan Vladimir Lojanica rekao, doneta odluka da profesor koji je najviše optuživan bude isključen iz svih predispitnih i ispitnih obaveza, koje će umesto njega obavljati komisija. Taj potez rukovodstva nije umirio gnevne studente. Oni su nastavili da objavljuju svoje ispovesti...

- Što se tiče neprimerenih izjava, fazona, toga je bilo svako malo, ali valjda kako smo klinci još uvek to ne registrujemo kao nešto što treba prijaviti. Kažeš "bože me sačuvaj" u sebi, "kakva budala" i čekaš kraj vežbi. Nakon što dočekah jednom prilikom kraj vežbi, svi su krenuli da izlaze. Uputila sam se ka čuvenom (ime poznato redakciji) ne bih li ga pitala oko predaje kolokvijuma. Neću biti tu, imam operaciju, da li mogu ranije ili kasnije da predam... Pre nego što sam rekla išta više sem "Izvinite", usledio je šamar.

Da se razumemo, nije tu bila odvaljena vilica, ali me nije baš ni pomazio. Zbunjena skroz, skamenila sam se, nisam znala kako da odreagujem. On se nasmejao i rekao: "Kaži šta treba?" Ja, jelte, kao tek došla na fakultet, nisam ništa rekla, nisam znala šta da kažem, samo sam postavila svoje pitanje, dobila odgovor i izašla iz sale u šoku - napisala je jedna studentkinja, dok je druga dodala:

- Prisustvovala sam situaciji u kojoj je profesor (ime i poznato redakciji), tadašnji docent, s leđa prišao koleginici koja je nosila mrežaste čarape i zavukao joj prste ispod njih. Takođe, čula sam da je istu stvar uradio drugoj osobi kada su joj bile farmerke pocepane na butinama. Poznajem osobu kojoj je slao poruke neprimerenog sadržaja na Instagramu.

Kada sam pohađala nastavu u toj sali, osećala sam kao da je potrebno da na vežbama držim gard i ne ponašam se opušteno kako ne bih dala povoda profesoru da to iskoristi na bilo koji način, kako on to i ume. Uprkos tome, doživela sam odmeravanje od glave do pete nekoliko puta.

Sudeći prema tvrdnjama studenata, jedan od tih predavača na Arhitektonskom nije se neprimereno ophodio samo prema devojkama nego i prema muškarcima.

- Pored svih ovih priča o neprimerenom ponašanju prema devojkama, postoji i druga strana o njegovom ponašanju prema muškarcima. Ne tako vulgarnom, ali veoma destruktivnom. Jedan od primera je kada sam na prvoj godini čekao red za konsultacije kod (ime poznato redakciji). On je tu prolazio, prišao je kolegi koji je bio naslonjen na ivicu štoka vrata, uhvatio ga za glavu i rekao: "Kako bi ti se glava rascvetala kad bih je lupio o ovu ivicu."

Kako Kurir saznaje, studenti arhitekture su besni zbog, kako kažu, sramne reakcije fakulteta i izjava da zaposleni u ovoj ustanovi nisu znali šta se dešava na fakultetu, te i da su saznali tek 4. juna preko društvenih mreža.

- Kako ih nije sramota, većina zaposlenih je znala za te priče! Nekoliko studentkinja je već pokušalo da prijavi profesora, ali su neslavno završile, pa je to upravo razlog zašto je ovako isplivalo u javnost - kaže jedna studentkinja.