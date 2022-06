JOVICA JE POBEDIO RAK, PA SE UTOPIO! Detalji TRAGEDIJE U NIŠU: Otišao da sedne u hlad i nestao posle 20 minuta!

Nepažnjom ili nesrećnim slučajem, Jovica Mirković (52) iz sela Trupale kod Niša utopio se u Nišavi, a njegovo telo je danas isplivalo na par stotina metara od centra ovog sela.

Telo nesrećnog čoveka izvukle su vatrogasno spasilačke jedinice oko 10,30 sati, a prema prvim pokazateljima nema sumnjivih okolnosti u vezi smrti Mirkovića.

Njegove komšije kažu da nije imao razloga da podigne ruku na sebe već da je verovatno bio pored Nišave i da se okliznuo, a kako je bio bolestan, teško se izborio s brzom rekom na tom mestu. Njegov nestanak je prijavljen 5. juna. Telo će biti poslato na obdukciju kako bi se utvrdio tačan uzrok smrti.

Njegova supruga Snežana kaže da je sa komšijama i prijateljima tog jutra pošao da sakuplja drva.

- To je bila nedelja, ali pošto boluje od karcinoma i nosi metalnu kanilu u grlu, on nije mogao ništa da pomogne. Počela je vrućina i on je svima rekao: "Ne mogu više mnogo je toplo".

Sin mu je oda rekao da sedne u hladovinu, a to je odmah pored reke i da ih sačeka još malo da potovare drva i da svi idu kućama.

Prošlo je nekih dvadesetak minuta, a kada su se okrenuli, njega nije bilo. Dozivali su ga, dozivali i zaključili da je sigurno otišao kući. Zvao me je sin u međuvremenu, pito "gde je ćale", rekla sam da ga nema.

Onda smo zvali prijatelje, tražili ga, ali ništa. Ostala je opcija da je pokušao da pređe reku jer je plitka na jednom mestu, ali na tom mestu je i mnogo klizavo. Verovatno je pao nekako nezgodno, a u njegovu metalnu kanilu je dovoljno jedna čaša da uđe i gotovo jer on na tu kanilu diše.

Verovatno je danas puštena brana pa je voda nabujala, a telo isplivalo - priča udovica Mirković.

Vesna Jovanović, komšinica nesrećnog čoveka kaže da je i ona i selo uznemireno zbog Jovicine smrti..

- On je operisao karcinom pre dvadesetak godina i živeo je da kažemo normalnim životom, takoreći je pobedio rak, jedino što je morao da nosi tu kanilu. On je bio duša od čoveka, mojoj porodici se našao kada mi je muž umro. Baš je žalosno, izborio se karcinomom, a eto tako nesrećno da nastrada - kaže komšinica Jovanović.

Na licu mesta pored Nišave je danas stigla i Hitna medicinska pomoć, ali su samo konstatovali smrt.