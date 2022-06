Detalji DIVLJAČKOG PREBIJANJA ŽENE u Novom Sadu: Ošamario me je i kad mi je majka umrla, a sad sam dobila batine JER MU JE KASNILA PLATA

Pre nekoliko dana se na društvenim mrežama pojavio snimak prebijanja žene u Novom Sadu, koji je potresao javnost.

Nasilnik je ubrzo uhapšen i sada se nalazi u pritvoru, a Daria Toplica, žena koja je pretrpela nasilje, prisetila se šta je u prethodnom periodu sve preživela sa njim.

– Dok smo živeli zajedno, napravio je haos u kući. U toj kući je živelo nas desetak, ali smo u tom momentu bili sami. Slomio je nogu od stola, pa je pretio, mahao mi je nogom od stola. Tada me nije udario, ali me jeste psihički maltretirao. Kada mi je majka umrla, ošamario me je. Prišao je, pitao je da li sam srećna i udario me. Pala sam na zemlju. Posle toga me je udario još jednom. Hteo je i testerom da me povredi – priča Daria.

I ranije je prijavljivala nasilje

– Htela sam da pobegnem od njega. On je tada imao nanogicu. Izašla sam iz kuće uveče, kada je bilo vreme u koje nije smeo da izlazi. Uzela sam mobilni telefon i pobegla. Počela sam da trčim. Kad sam došla na kraj ulice pozvala sam policiju. Dete sam ostavila u kući, ali sam ga uzela kad je policija došla i otišla sam svojoj kući. On je tada dobio zabranu prilaska od 30 dana – dodaje.

Došao da vidi nju i dete

Kako objašnjava, kasnije su se pomirili. Kad je istekla zabrana prilaska, došao je da vidi nju i dete. Na pomirenje je pristala jer "to nije bilo ništa toliko strašno da mu ne bi oprostila, jer ga je volela".

– Pomirili smo se. On je dolazio, odlazio, bio bi tu neko vreme, pa ga ne bi bilo dva-tri meseca. Od tada do sada nije bilo fizičkog nasilja, prošlo je skoro godinu dana – kaže Daria.

Do situacije koju su snimile komšije i nakon koje je odlučila da ponovo prijavi nasilnika i izađe u javnost došlo je jer je, kako kaže, iskalio bes na njoj zbog toga što mu se sa posla nisu javljali oko isplate.

On je bio zaposlen kao pomoćni radnik, zidar. Sedmično je isplaćivan i nije isplaćen za tu nedelju koju je odradio. Tri-četiri dana je bio jako nervozan i besan, svađao se sa gazdom. Međutim, gazda ga je ignorisao, što je njega nerviralo. Taj dan kada je došlo do nemilog događaja je bio mnogo besan, a ja sam verovatno bila jedina na kojoj je mogao da iskali taj bes. Razlog zbog kog me je tukao je što nije dobio platu

Kako objašnjava, otišla je kod komšinice na kafu. Dok su sedele i pričale, komšinica je u prozoru videla odraz G. A. i shvatila da prisluškuje.

– Uzela sam dete u ruke, izašla napolje i pitala šta to radi, zašto prisluškuje. On mi je rekao da ga vređam i omalovažavam, što nije istina. Nismo ga uopšte spominjale, niti mi je bio na kraj pameti. Rekao mi je da stavim dete u kolica. Znajući šta hoće, da hoće da me tuče, nisam htela da stavim dete u kolica. Jako sam se uplašila jer sam znala da će biti batina – priseća se Daria.

Dete je pokušao da joj uzme na silu, ali ona to nije dozvolila. Prava je sreća, kaže, što nisu povredili dete, koliko su se otimali oko njega.

– Sela sam na stepenište prekoputa moje kuće. On je stezao vilicu dok je pričao sa mnom. Ošamario me je jednom, preko deteta, ali dete, srećom, nije udario. Ja sam i dalje sedela na stepenicama. Ošamario me je i drugi put. Imao je ranac na leđima. Skinuo je ranac, bacio ga, pocepao je majicu, obmotao je oko mog vrata i podigao me je sa stepenika na kom sam sedela. I dalje sam držala dete. Uspela sam da palac desne ruke provučem ispod te majice, da dođem do daha. Nakon toga me je ponovo ošamario – objašnjava.

Komšiluk je celu situaciju snimao sa zgrade, a komšinica koja živi pored je, kada je videla šta se dešava, pobegla u kuću i pozvala policiju. U jednom momentu je kroz dvorište prošao komšija, pa je G. A. pobegao u njenu kuću.

– Kada je komšija otišao, on je izašao sa kuhinjskim nožem koji je našao u mojoj kući i zvao me da uđem unutra, na šta ja naravno nisam pristala. Tada je policija došla. Ja sam sedela na betonu. Kada ih je video, pobegao je unutra da se iseče po rukama, kako bi ga odvezli na psihijatriju, a ne u pritvor. Odveli su ga da previje ruku i psihijatri su rekli da on nije za psihijatriju. Odveli su ga u pritvor, tamo je bio dva-tri dana dok nismo dali prve izjave. Posle mu je određen pritvor do 30 dana. Čekam da dam još jednu izjavu i da moj svedok da izjavu u petak, a posle ćemo da vidimo šta će da bude. Ja se nadam da će nasilnik da bude adekvatno kažnjen za ono što je uradio – kaže Daria.

Kako dodaje, kada je pristigla policija, pozvana je Hitna pomoć i ona je prevezena u Urgentni centar gde je pregledana.

– Snimljena mi je ruka, pregledali su mi vrat i grlo kako bi videli da li je nešto oštećeno, povređeno. Imam masnicu iznad leve šake, a po vratu imam tragove od te majice kojom me je bukvalno obesio. I dalje sam u šoku. Nikada u životu nisam doživela tako nešto, ali ja sam jaka, držim se i boriću se do kraja dok ne isteram ono što želim. Moja poruka svakoj ženi koja trpi nasilje je da ne trpi to, da uvek može da nađe način da se obrati policiji, da pozove njih ili neki SOS broj. Bolje da živi sama nego sa nasilnikom – zaključuje Daria.