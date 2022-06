ČIM GA JE VIDELA, ZNALA JE ŠTA SLEDI - JADNICA JE POČELA DA BEŽI! Novi monstruozni detalji masakra u Italiji

Porodična prijateljica likvidirane Lidije Miljković (42) iz Lebana ispričala je da je Zlatan Vasiljević (42) bio ljubomoran na njen novi život i uspeh, te da je zbog toga i počinio zločin.

Zlatan nije mogao da podnese da Lidiji dobro ide nakon razvoda od njega, zato ju je ubio. Ljubomoran je bio i bezobrazan! Od jadne dece je napravio siročiće.

Ovako priča porodična prijateljica ubijene Lidije Miljković (42) i njenog bivšeg supruga Zlatana Vasiljevića (42). Vasiljević je u sredu ujutru kod Vićence u Italiji ubio svoju sadašnju devojku, Venecuelanku Gabrijelu Serano (36), zatim se odvezao do Lidijinog posla, pa ubio i nju, a na kraju je presudio sebi u automobilu na auto-putu. Kako smo već pisali, Miljkovićeva je neposredno pre zločina ostavila svoju i Zlatanovu decu u školi, a on ju je navodno, čekao ispred hotela u kome je bila zaposlena, pa počinio zločin.

Čekao je na poslu

- Lidija je prekjuče u osam sati ujutru odvela decu u školu, a zatim je otišla na posao. Ispred firme je stigla posle pola sata, parkirala se i izašla. Nije primetila da je Zlatan čeka, ali kada ga je ugledala počela da je da beži. Znala je da neće na dobro izaći, jer je imao zabranu prilaska. Trčala je jadna, ali ju je stigao i ispalio pet ili šest hitaca u nju. Ubio je - kaže za Kurir porodična prijateljica bivših supružnika, poreklom iz Srbije.

Kako je dalje navela naša sagovornica, Lidija i Zlatan bili su u braku 10 godina, a razišli su se pre tri godine.

- Šta je tačno tražio sad od nje, niko ne zna. Evidentno je da je bio ljubomoran na njen novi život i činjenicu da joj dobro ide posle njega. Kada ju je ubio, ostavio je nesrećnicu da leži i otišao. Dok je trajala potraga za njim, policija je čuvala njihovu decu, jer je pretio da će i njih pobiti. Na sreću, to se nije desilo. Prijateljica dodaje da je Zlatan rodom iz Bosne i da je radio kao kamiondžija, dok je Lidija sa juga Srbije, iz Lebana.

- Moja Lidija je u Italiju sa roditeljima došla pre 17 godina. Posle rastanka od Zlatana, našla je novog dečka, ali ih je on redovno proganjao. Njoj je dobro krenulo u životu i skoro je sa dečkom kupila stan, i mislim da je to bila kap koja je prelila čašu. Nije dozvoljavao da nastavi život bez njega i ubijala ga je činjenica da ga deca neće. Verovatno je sad to eksplodiralo u njemu - kaže ona, tvrdeći da su Lidijini najbliži van sebe.

- Žao mi je dece, ostadoše sami iako će ih verovatno uzeti Lidijini roditelji, braća i sestra, jer su i oni u Italiji - završava prijateljica.

Leš u kolima

Vasiljević je, kako su istražitelji utvrdili, najpre ubio svoju sadašnju devojku Gabrijelu Serano, pa sa njenim telom u kolima otišao do Lidijinog posla i tamo ubio i nju.

- Iako se u prvi mah sumnjalo da je Gabrijela saučesnik u ubistvu Srpkinje, te da je nju ubio dok su bežali, ispostavilo se da je ona ubijena prva. Zlatan ju je pozvao, tražio da se vide, pa je naterao da uđe u kola i krene s njim. Nakon što je ušla u auto, krenuli su ka distriktu Gogna, gde ju je likvidirao hicem u potiljak - navode italijanski mediji:

- Sa njenim telom u kolima stigao je do Vićence, gde je sačekao bivšu ženu, a kada je ugledao, nije oklevao - navodi "Il djorno di Vićenca".

Prema pisanjima medija, Vasiljević je, nakon ubistva Lidije, bacio i dve granate. - U njegovom automobilu pronađena je još jedna granata, a prema prvim informacijama, ona je proizvedena u Jugoslaviji. Inače, osim granate M 52, u kolima je pronađeno i napunjeno malokalibarsko oružje - pišu mediji.