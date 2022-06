REĆI ĆEŠ JOJ DA JE SVE OKEJ I PITAJ JE DA LI IMA PARE! Belivukovi vojnici ubili Gorana, pa slali poruke njegovoj ženi da PRIKRIJU TRAG

Ubistvo Gorana Mihajlovića je prijavljeno tek sedam dana po njegovom nestanku, a takav rasplet je režirao klan Veljka Belivuka i Marka Miljkovića, koji je, nakon što ga je ubio 2. aprila 2019. godine u vikendici u Ritopeku, danima slao poruke u njegovo ime prijatelju A. N, piše u optužnici Tužilaštva za organizovani kriminal.

U tim porukama je Goran, navodno, pisao da je sve u redu, da će za koji dan organizovati da vidi suprugu i dete i da će on u međuvremenu da proda automobil i da joj donese novac.

Prijatelj ubijenog Mihajlovića A. N, koji je svedok u ovom slučaju, ispričao je šta se dešavalo u vreme nestanka Mihajlovića i kako su pripadnici klana danima igrali igru kako se ne bi saznalo šta se dogodilo, gde je naveo da su išli toliko daleko da su obećećavali u Goranovo ime da će doneti novac za njegovu suprugu i dete.

Na dan kad je nestao, kako se navodi u optužnici, A. N. i Mihajlović su se videli, a onda je on otišao da se nađe sa nekim, posle toga je njegov automobil stajao na brdu u Resniku ceo dan, a od njega nije bilo traga. Kada se A. N. mimoišao sa tim automobilom, vozio ga je drugi muškarac. Ubrzo mu je stigao poziv od Filipa G. da se hitno nađu da mu da telefon sa aplikacijom "skaj" i tada su počele da mu stižu poruke koje je, navodno, slao Goran.

Pisao mu je, navodi se u dokumentu Tužilaštva, da ga je neko namestio i da je morao da se skloni, ali mu je davao i instrukcije šta da radi i obećavao da će doći da vidi porodicu i obezbediti novac za njih.

"Prodaću ja džipa, pa ću joj doneti pare"

Kako je ispričao, Goran mu je u porukama tražio da završi prenos “poršea” i da se pare od prodaje daju njegovog supruzi. Kada mu je A. N. odgovorio da mu se supruga brine, dobio je odgovor: “sutra ćeš da se nađeš sa njom, reći ćeš joj da je sve ok i pitaj je da li ima para” i “reci joj da se ne tripuje”.

Svedok je objasnio da je “U jednom momentu sve bilo identično kako on piše, a da mu se onda na sve to pisanje desi jedna rečenica ili reč koju on nikada nije izgovara”.

Kako je naveo, nakon što se video sa Goranovom suprugom K. S. sa njegovog “skaja” mu je stigla poruka “jesi li se video sa ovom, šta ti kaže”. Odgovorio mu je da mu je rekla da ima 100 evra, nakon čega je dobio odgovor: “Prodaću ja džipa, pa ću joj doneti pare”.

U jednom momentu Goran prestaje da komunicira sa njim.

- To je bilo jedno pet, šest dana nakon što je poslednji put viđen - objasnio je i rekao da su tada, 8. aprila, njegov nestanak prijavili policiji.

"Trebalo je da nas vozi da vidi mene i dete"

Goranova supruga K.S. je u svedočenju ispričala je da je znala da se A. N. dopisuje sa Goranom, da navodi da je dobro, da se ne brine, da je sve okej i da u ponedeljak 7. aprila A. N. treba da dovede nju i dete da ih vidi.

Međutim, jedna poruka je probudila sumnju da nešto ipak nije u redu i da je Goran otet. Naime,

- Glupačo, ko mene mož da otme, dobro sam, sve u redu - pisalo je, kako su ispričali.

Ona je objasnila da je kada je došao ponedeljak, a niko je nije pozvao, oko ponoći otišla u policijsku stanicu i prijavila nestanak.

"Samo hoću da idem kući"

Mihajlović su, kako se navodi, pripadnici klana oteli i odveli u kuću u Ritopeku, tamo je vezan proveo noć, a sutradan je otrovan. Njegovo telo su prevezli u vikendicu u Surduku i spalili ga na lomači na lomači. Delovi tela koji nisu sagoreli, kako se sumnja, Veljko Belivuk je ustinio sekirom, a ostaci su skupljeni u džak i bačeni sa Pupinovog mosta.

O njegovim poslednjim sattima žitova govorio je svedok-okrivljeni Nikola Spasojević, koji je i sam učestvovao u zločinu.

On je ispričao da je vikendicu u Ritopeku došao po pozivu Belivuka, nakon čega je saznao da on i Vlade Draganić treba da pričuvaju “nekog momka” do jutra, a da će ga sutradan ubiti.

U tajnoj prostoriji, u koju se ulazi iz garaže, video je Mihajlovića koji je ležao na ćebetu i najlonu, sa rukama, nogama i gornjom polovinom glave do nosa oblepljenim sivom trakom, ispričao je.

On je rekao da su mi Miljkković i Belivuk rekli da je "mali ubica", da je opasan i ako proba nešto da ga odmah ubije.

- Pokušao sam da uđem u razgovor sa njim, rekao mi je da su ga namestili drugovi i da ne sme da priča ni da kaže ime, jer su mu Veljko i Marko obećali da će ga pustiti ujutru ako ne bude pričao.

- Rekao je da se bavi prodajom narkotika, da ima dvadeset jednu godinu, ženu i jednogodišnju kćerku i da samo želi da ide kući - piše u optužnici.

Majka ga prepoznala po odeći i ušima

Svedoku-oštećenoj Sanji Mihajlović, majci ubijenog Mihajlovića, pokazane su fotografije mladića u trenerci i dukserici crne boje i sivim patikama, koji sedi vezan sivim trakama.

Ona je rekla da na njima prepoznaje svog sina po garderobi, patikama i donjem vešu. Takođe je objasnila da je njen sin imao specifičan oblik ušiju, po čemu ga je takođe prepoznala.

- Vidite kako su mu uši slepljene. Sa šest godina je insistirao da se odradi plastična operacija, rekonstrukcija ušne školjke, i na jedan specifičan način ima, vidite, ali jeste moj sin. Nos i usta i oči, frizura - rekla je.