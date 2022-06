'TO BI DALO ODGOVOR ŠTA SE DESILO SA MATEJEM' Nenada Periša najviše MUČI jedna stvar!

Periš je u svojoj tužnoj ispovesti opisao kako se oseća nakon objavljenih rezultata.

Nenad Periš, otac Mateja Periša (27) koji je nestao noć uoči dočeka Nove godine u Beograda, a nađen mrtav posle pet meseci, nakon što su objavljene toksikološke analize, rekao je da nalaz nije dobio, ali da nikada nije mogao ni da zamisli da njegov sin koristi narkotike.

Periš je u svojoj tužnoj ispovesti za hrvatski Jutarnji list opisao kako se oseća nakon objavljenih rezultata.

– Mislim da je trebalo poštovati privatnost, a ne da to saznam iz medija. To mi je malo čudno, a šta bi ja sad trebao komentarisati. Ono što sam rekao u početku ponoviću. Ključno je to što nisu bile uključene kamere u “Gotiku” pa tako ne znamo šta se tamo zapravo dogodilo. I to će ostati tajna i tu je ta priča s Matejom otišla u grob. Žao mi je što nisam dobio službenu informaciju o rezultatima obdukcije. Iako, verujem da su kolege iz Beograda napravile sve po pravilima struke. I sam sam hemičar i znam koliko je teško uzeti uzorke i napraviti analizu i verujem u ono što su oni i beogradska policija učinili i ja im još jednom na tome zahvaljujem. Nadam se da postoje protokoli i da će meni taj nalaz biti dostavljen. Voleo bih da vidim taj nalaz i na koji način su napravili analizu i to me jako interesuje – rekao je Nenad Periš.

Nenad Periš pričao je i za Slobodnu Dalmaciju, gde je naveo da je “njegov sin sportista i da je imao uredan život i da ga nikako ne može povezati sa uživanjem opijata”.

– Kako nikakav pisani dokument ili nalaz nisam dobio, ne mogu ni komentarisati te navode. Iskreno ne znam šta da vam kažem, jer nemam ispred sebe nikakav papir koji bih mogao pročitati, a potom komentarisati. Radi se o isuviše ozbiljnoj stvari da bih je komentarisao onako “na neviđeno” – rekao je Nenad Periš.

Periš je izrazio je žaljenje što video-kamere, odnosno video-nadzor nije radio u klubu “Gotik”, iz kojeg je u tragičnoj noći izašao Matej, nakon čega mu se gubi svaki trag. Budući da Matej nikada, po rečima svoga oca, nije uživao nikakve opijate, novnar Slobodne Dalmacije pitao je Nenada je li mu ovaj toksikološki nalaz dao dodatnu sumnju da je neko nešto mogao Mateju staviti u piće, a da on to nije ni znao.

– Mislim da bi taj video-nadzor, da ga je bilo, dao odgovor na pitanje šta se tačno događalo s Matejem, odnosno što se događalo u klubu. Tu može postojati niz stvari na koje nikada nećemo dobiti odgovor. Šta se dogodilo, odnosno događalo te večeri, ja to ne mogu govoriti jer to ne znam. Znam samo da je moj sin bio sportista, da je redovno trenirao, radio i imao uredan život. Dalje od toga ne znam. Nikada, ali baš nikada, Mateja nisam i ne mogu povezati s uživanjima nekakvih opijata, kao što sam već i govorio – rekao je Nenad Periš za Slobodnu Dalmaciju.

Autor: