OGLASIO SE PRIJATELJ MATEJA PERIŠA: 'Povremeno je znao nešto da uzme!'

"Matej je bio divan momak, ali znao je nekada, povremeno da nešto uzme. Znao sam da je i te kobne noći uzeo nešto, jer tako su ispričali momci koji su bili sa njim, ali nisam želeo ja da to saopštavam. Da se mešam. Najvažnije nam je bilo da se Matej pronađe."

Ovako za "Blic" priča prijatelj nastradalog Mateja Periša (ime i prezime poznato redakciji "Blica") nakon što je zvanično objavljen toksikološki nalaz preminulog Splićanina. Prema njegovim rečima, drugovi koji su sa Matejem kobnog dana bili u Beogradu ispričali su još za vreme potrage Splićanina policiji da je Matej kobne noći uzimao narkotike. Koje, ovaj mladić ne zna.

- Znam da je znao nekad kada izađe nešto da uzme. To radi veliki broj mladih njegovih godina. Nažalost, izgleda da ga je to koštalo života - kaže ovaj mladić i dodaje da se nada da će Matejeva smrt biti opomena svim mladima da ne pomišljaju da probaju opojne droge.

- Ne želim da se mešam i mnogo govorim o svemu tome, jer znam da će biti i neki sudski procesi zbog svega ovoga - dodaje on.

Inače, Matejev otac Nenad Periš, oglasio se nakon objave rezultata toksikologije za Jutarnji list gde je kazao da "nikada, ali baš nikada, Mateja nije i ne može povezati s uživanjima nekakvih opijata, kao što je već i govorio ranije".

- Mislim da je trebalo poštovati privatnost, a ne da to saznam iz medija. To mi je malo čudno, a što bih ja sad trebao komentarisati. Ono što sam rekao u početku: ključno je to što nisu bile uključene kamere u Gotiku pa tako ne znamo što se tamo zapravo dogodilo. I to će ostati tajna i tu je ta priča s Matejom otišla u grob. Žao mi je što nisam dobio službenu informaciju o rezultatima obdukcije. Iako, verujem da su kolege iz Beograda napravile sve po pravilima struke. I sam sam hemičar i znam koliko je teško uzeti uzorke i napraviti analizu i verujem u ono što su oni i beogradska policija učinili i ja im još jednom na tome zahvaljujem. Nadam se da postoje protokoli i da će meni taj nalaz biti dostavljen. Voleo bih videti taj nalaz i na koji način su napravili analizu i to me jako interesuje - rekao je Nenad Periš.

Podsetimo, Matej Periš, je zadnji put viđen nešto posle 2 sata 31. decembra, a njegovo telo je pronađeno nakon 139 dana potrage 18. maja. Telo je isplivalo iz Dunava kod Ade Huje.

Beogradsko Više javno tužilaštvo utvrdilo je da nema osnova sumnje da je smrt hrvatskog državljanina Mateja Periša (27) posledica izvršenja krivičnog dela, imajući u vidu sve okolnosti od njegovog nestanka u noći 30. i 31. decembra 2021. godine, izvršene provere, do pronalaska njegovog tela, 18. maja u reci Dunav, kod Ade Huje.

- Telo je zatečeno u fazi odmaklih postmortalnih promena. Okolnosti koje su prethodile nestanku Mateja Periša, izjava lica koja su pre nestanka bila u njegovom društvu, uz izvršene provere i obdukcioni nalaz ne ukazuju da je njegova smrt povezana sa bilo kojim vidom nasilja - saopštilo je Tužilaštvo.

Naime, obdukcijom koju je po nalogu Višeg javnog tužilštva u Beogradu obavio Institut za sudsku medicinu konstatovano je da na telu Mateja Periša nema povreda kostiju glave, vrata, trupa ni udova.

- Rezultati toksikoloških analiza su pokazali prisustvo toksičnih koncentracija amfetamina u krvi i organima, uz prisustvo etil alkohola. Takodje, u uzorku kose je identifikovan kokain i benzoilekgonin u tragovima - saopštilo je Tužilaštvo, navodeći da su komisijsko veštačenje obavila su tri veštaka, lekara specijalista sudske medicine.