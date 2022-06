MATEJ JE POPIO KOKTEL SMRTI! Psiholog otkriva zašto je Splićanin TRČAO BEZ CILJA - Zapao je u OVU VRSTU PSIHOZE

Obdukcija je utvrdila da je Matej Periš prethodno konzumirao kokain, spid i alkohol.

Više od šest meseci čitav region se pitao šta je nateralo Mateja Periša (27) da uskoči u ledenu Savu kobne noći uoči Nove godine.

Delimično objašnjenje dala je obdukcija, koja je utvrdila da je prethodno konzumirao kokain, spid i alkohol.

Klinički psiholog Marija Šutulović objašnjava da je sa ovim koktelom smrti u sebi Matej u noći nestanka, po svemu sudeći, zapao u paranoju.

- Jasno je da su narkotici kod njega prouzrokovali izmenjeno stanje svesti. Halucinacije su svakako jedna od posledica. Nakon mešanja alkohola i ovih vrsta narkotika, posledice su i ubrzan rad srca, povišeni krvni pritisak, poremećaji mišljenja, pojačana agresivnost, euforija, konfuzija, kao i strah bez razloga koji prelazi u paranoju, a koja je usko vezana sa halucinacijama - kaže Šutulović.

Ona navodi da se u tim situacijama javlja i nemogućnost da se osoba obuzda, kao i povišena telesna temperatura i preznojavanje.

- Smatram da u takvom stanju nije bio sposoban da potraži pravu vrstu pomoći. Sve što je preduzeo, trčanje po ulici, zaustavljanje taksija i ulazak u reku, bio je zapravo njegov pokušaj da se oslobodi paranoidnih misli - kaže Šutulović i dodaje da ostaje nedoumica kako su narkotici dospeli u njegov organizam.

- Ovim putem izražavam saučešće porodici Periš. Svakako treba naglasiti i edukovati mlade ljude da dobar provod nisu velike količine alkohola i narkotika. Problemi koje svako od nas ima ne treba rešavati na taj način, to je najmanje dobro i najmanje efikasno rešenje. Nije sramota obratiti se stručnjacima za pomoć ukoliko imamo problem - poručuje ona.

Nakon što su analize objavljene u javnosti, tim povodom oglasio se i Nenad Periš, otac tragično nastradalog mladića.

On je izjavio da nije dobio nalaz, ali da nikada nije mogao ni da zamisli da njegov sin koristi drogu. U ispovesti za hrvatski "Jutarnji list" opisao je kako se oseća posle objavljenih rezultata.

- Mislim da je trebalo poštovati privatnost, a ne da to saznam iz medija. To mi je malo čudno. Žao mi je što nisam dobio službenu informaciju o rezultatima obdukcije, iako verujem da su kolege iz Beograda napravile sve po pravilima struke. I sam sam hemičar i znam koliko je teško uzeti uzorke i napraviti analizu. Verujem u ono što su oni i beogradska policija učinili i još jednom im na tome zahvaljujem. Nadam se da postoje protokoli i da će meni taj nalaz biti dostavljen. Voleo bih da vidim na koji način su napravili analizu, to me jako interesuje - rekao je Periš.