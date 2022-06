'PRAVDA ZA ŽRTVE, KAZNA ZA POČINIOCE' Mika Aleksić NASMEJAN stigao u Palatu pravde, dočekali ga transparenti - NASTAVLJA SE SUĐENJE ZA SILOVANJA (FOTO)

Prethodna dva ročišta su odložena. Jedno iz razloga što je odsutan bio predsedavajući sudija, a drugi put zbog hirurške intervencije koju je imao Aleksić.

Suđenje vlasniku dramskog studija Miroslavu Aleksiću, optuženom za više silovanja i polnih uznemiravanja polaznica njegove škole, održava se danas u Višem sudu u Beogradu. Mika Aleksić stigao je na suđenje u pratnji svog branioca.

Aleksića je stigao vidno raspoložen, a ponovo su ga pred Palatom pravde dočekali tranparenti podrške glumicama, na kojima je ispisano: "Silovali su u ratu, siluju i u miru...", "Verujemo Mileni Radulović" i "Pravda za žrve, kazna za počinioce".

Aleksić je prethodno, 4. aprila, govorio o dve polaznice svog dramskog studija, J. V., M. Đ. i I. V.

On je, kao i na prethodnim ročištima, više puta citirao izjave iz optužnice, u čemu je potom prekinut. Na prekidanje je odgovorio da je "zadatak od početka bio da se ne zna šta je napisano u optužnici", kao i da je "namera bila da se slučaj M. Đ. zaboravi".

Optuženi je rekao da je u "optužnici primetna korekcija izjava jer, kako navodi, u jednoj izjavi devojka tvrdi da ju je on pomerao odeću, dok u narednoj govori da joj je on naredio da to sama uradi".

Aleksić je dodao da su izjave I. V. "preslikane izjave Ive i Milene".

- Opisuje da je jedan od slučajeva počeo u sredu u 15 sati, kada je studio bio prazan, a da je, kad se sve završilo, bio mrak i da su deca već bila tu. Deca su dolazila u 19 sati. Ceo dijalog koji je opisala da smo imali za to vreme trajao je tri minuta. Daje detaljan opis pornografske radnje, a ovo uz nju je pornografski tekst. Milena je opisala da sam je seksualno zlostavljao tri sata.

- Nemoguće je da sam učestvovao u događajima koje I. V. opisuje, između ostalog zbog zdravstvenih okolnosti. Tada sam imao infarkt, počeo sam da imam probleme i sa prostatom i to je period kada nista sposobni da radite bilo šta normalno, a kamoli ovo. Neki od opisanih događaja se apsolutno poklapaju sa periodom kad sam bio u teškom zdravstvenom stanju, imao sam karcinom prostate i tada nisam držao probe - zaključio je Aleksić.

On tokom suđenja nije mogao da se drži smernica o iznođenju odbrane koje mu je predočio sudija, a ispravke i prekidanja sudije zbunjivale su Aleksića, zbog čega je odlučio da na tom ročištu ne govori o Ivi Ilinčić, kako je prvobitno planirano.

Prethodno je Aleksić, na ročištu koje je trajalo oko tri sata iznosio svoju odbranu. Suđenje je ponovo proteklo u znaku opomena zbog Aleskićevog opširnog objašnjavanja koje nije bilo u vezi sa optužnicom.

Aleksić je tada pričao o pravilima koja su važila u njegovom dramskom studiju, ali i istakao da su postojala pravila oblačenja i ponašanja i da je bitno da su ona važila i van studija.

On je napomenuo da u periodu od 2011. do 2019. godine postoji rupa od tri godine tokom kojih ga niko nije optuživao za silovanje i polno uznemiravanje. Takođe je dodao da su oštećene kroz završnu godinu i ono što su navodno doživele sa njim prolazile u različito vreme, a da to opisuju kao da je sve bila ista situacija u isto vreme.

Aleksić je u iznošenju svoje odbrane rekao da su devojke koje su ga optužile za polno uznemiravanje takođe imale identične izjave u kojima su opisane scene da su one plakale, a on ih potom zagrlio, pa hvatao za zadnjicu.

Aleksić je rekao da su Milenini iskazi preslikavanje serije "Seks i grad" i dodao da je "neverovatno kako se sve poklapa".

On je na prethodnim ročištima rekao i da o optužnici može da govori na samo jedan način, i nazvao ju je greškom.

Aleksić je optužen za četiri krivična dela silovanja, od toga dva u produženom trajanju i pet krivičnih dela polnog uznemiravanja, od čega su dva takode kvalifikovana u produženom trajanju.

Njega je prva za seksulano zlostavljanje prijavila glumica Milena Radulović, a ubrzo se optužbama protiv njega pridružila Iva Ilinčić, pa i druge devojke.

Uhapšen je 16. januara i do 10. septembra je bio u pritvoru, koji mu je tada zamenjen kućnim pritvorom uz elekronski nadzor. Apelacioni sud u Beogradu, inače, potvrdio je početkom avgusta u celosti optužnicu protiv Aleksića.