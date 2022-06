'DA SMO ZNALI ŠTA JE URADILA, NI SVEĆU JOJ NE BI ZAPALILI!' Meštani žalili Biljanu zbog kraha braka, a onda - ŠOK!

Žitelji sela kod Leskovca nakon nezapamćenog zločina gde je Biljana S. pre tri godine brutalno ubila supruga Ivana S. i zabetonirala ga u šupi pored kuće, kažu da su šokirani detaljima koji su isplivali nakon njenog samoubistva.

- Ovo je skandal! Osudila je decu na propast, sad su siročići. Nikada, ni u najcrnjim mislima ne bi mogao da pretpostavim da je ona ubila muža, a mi je svi žalili i njega proklinjali - kaže komšija i dodaje:

- Ivan je pre četri godine bio u Rusiji, zadržao se svega nekih šest meseci i došao je u Srbiju jer je Biljani preminuo otac. Tada je organizovao sahranu, sve je uradio i vodio ih na more, a ona ga sa ljubavnikom, koji je klinac, zverski ubila.

Meštani kažu da je Biljana povremeno bila neraspoložena u ove tri godine.

- Mislili smo da je tužna i delovala je ponekad umorno, ali smo bili ubeđeni da joj je teško jer je muž ostavio. Nije to mala stvar ostati sam sa troje dece. Nakon što je on kao otišao u Rusiju, ona je polako počela da rasprodaje imovinu, tada smo sumnjali da joj ni pare ne šalje - kaže on i nastavlja:

- Znala je u apoteci da kupuje i lek za smirenje, ili spavanje, ali smo i to prepisali njenoj usamljenosti.

Naš sagovornik kaže da su i Ivanovi roditelji bili kivni na njega.

- Njegovi roditelji su bili veoma besni i ljuti svih ovih godina zbog njegovog ponašanja, čak su joj oni kupili sanduk za sahranu, venac i sve organizovali, a ona im ubila dete - kaže on i dodaje da je Biljana dala otkaz pre nekoliko meseci u leskovačkoj firmi.

Da je Biljana izvršila samoubistvo, meštani su saznali preko društvenih mreža.

- Nismo ni znali da je nestala i da je traže. Na Instagramu smo videli da je njena starija ćerka okačila majčinu sliku uz potresnu poruku u kojoj navodi da je umrla. Tada smo se svi šokirali i okrivili njegog muža, jer smo mislili da je ona digla ruku na sebe zbog njega - kaže meštanin i nastavlja:

- Nismo znali ni da je nestala. Niko nam ništa nije rekao. Verovatno nije mogla da preživi taj pritisak da je nekog ubila i da je izvršila zločin. Nakon njene sahrane skupljali smo novac kako bi dali njenoj deci i žalili je, a da smo znali šta je uradila niko joj ne bi došao ni sveću da upali.