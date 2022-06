OTROVALA SE U ŠTALI GDE JE ZABETONIRALA MUŽA?! Isplivali novi detalji zločina kod Leskovca koji su zaprepastili građane

Čim smo sahranili snaju Biljanu, ja sam našao telo mog brata Ivana zabetonirano u štali, gde je ona prošle nedelje popila otrov i umrla. Bio mi je sumnjiv jedan deo štale, jer sam primetio neku čudnu gomilu, bilo je i tragova svežeg betona. Prvo sam pronašao lobanju, a onda i telo.

Ovim rečima policajac Nenad Stojanović iz Vučja kod Leskovca govori o potresnim trenucima koji su prekjuče zadesili njegovu porodicu.

Telo Nenadovog brata Ivana Stojanovića, za koga su svi mislili da je poslednje tri godine u Rusiji, jer je tako pričala njegova supruga Biljana sa kojom je imao troje dece, nađeno je u zabetoniranom buretu u štali na imanju njegovog tasta u selu Veliko Trnjane.

Sve je razotkriveno posle Biljanine sahrane, pa sada istražitelji treba da utvrde šta se dešavalo u domu Stojanovića sve ove godine i da li je pokojna supruga direktno umešana u smrt supruga, odnosno da li je imala pomagače, dok obdukcija treba da utvrdi da li reč o Ivanu, odnosno da li je smrt bila nasilna ili prirodna. Kao deo ove porodične tragedije pominje se i Aleksandar L., iz okoline Vučja, koji je, navodno, bio Biljanin ljubavnik.

Ne pamti Porečje ovakvu tragediju, svima je teško da prihvate da je mirni i vredni Ivan skončao život na tako monstruozan način. Iako se policija još ne izjašnjava o uzroku smrti, odnosno da li je ona bila nasilna, sasvim je izvesno da je neko imao motiv da njegovu smrt prikriva. Sve sumnje zasad su upućene ka pokojnoj Biljani, koja je poslednjih godina uporno svima pričala da je Ivan u Rusiji i da će se uskoro vratiti kući. Koliko je bila ubedljiva, svedoče Ivanovi roditelji, koji su sve do prekjuče žalili snahu, koja je ostala sama da odgaja decu.

- Nikad nam se nije javio. Ona je govorila da se javlja njoj, a i unuke su isto govorile da se tata javlja, ali i da ne može da razgovara. Pa, nije ni mogao kad je nabijen u bure i sahranjen. Kad god smo bili kod nje, ona ga je navodno zvala, ali je uvek odlazila u sobu da telefonira. Uvek bi izmislila neki razlog zašto ne može tada da se javi i nama. Nije ni mogao da se javi iz bureta - kaže Ivanov neutešni otac Jovan, koji je sina poslednji put video pre tri godine, uoči navodnog odlaska za Rusiju.

Biljanine sestre su, kaže Jovan, proklinjale Ivana na njenoj sahrani.

- Ja tad kažem sebi, pa ako se ne javlja tri godine, možda ni on nije živ - priča Jovan.

- Sumnjao sam da ga nije neka mafija likvidirala. Sin Nenad je proverio izlaske iz zemlje, i nije bilo evidencije da je te godine Ivan napustio zemlju i otišao za Rusiju.

Posle snajine sahrane, razmišljali smo da prijavimo njegov nestanak.

Ružica, Ivanova majka, kaže da je najstarija unuka našla Ivanov pasoš i torbicu, što je upućivalo na to da nije otišao za Rusiju.

- Ima jedna pomoćna prostorija, u kojoj su bile krave, i u kojoj se Biljana ubila - kaže Ružica.

- Kad je Nenad ušao u nju, video je po betonu neku plavu boju. Sinu se učinilo sumnjivo, pa je bolje pregledao prostoriju. Mi poznajemo taj prostor. Video je nešto sazidano, previše je dobro bilo maskirano, sa nabacanom šuškom preko. Kad su malo prekopali, naišli su na lobanju. Policija mi je uzela DNK za analizu.

Priču roditelja potvrdila nam je i prva komšinica i rođaka Jasmina Stefanović, koja ističe da po Biljaninom ponašanju ništa nije ukazivalo da ima neku muku i da skriva tako strašnu tajnu. Brinula je o troje dece, od kojih je samo jedno punoletno, najbolje što je mogla.

- Uvek kad bih je pitala za Ivana, govorila mi je da je dobro i da će uskoro da se vrati kući - kaže Jasmina.

- Nisam ni kod dece primećivala ništa čudno. Čak mi se pre desetak dana pohvalila kako je najstariju ćerku opremila za maturu, dete je bilo kao lutka. Ne mogu ništa loše da kažem o njoj, niti o Ivanu. Poslednji put sam ga videla pre tri godine na sahrani, kad je umro njen otac. Posle toga je, prema njenoj priči, otišao za Rusiju i ja sam verovala da je tako jer nije bilo razloga da sumnjam.

Biljanin nestanak je prijavljen 23. juna, a njeno telo pronađeno u štali 27. juna.

Samoubistvo je bilo šok za sve, jer su svi verovali u njenu priču da će se Ivan uskoro vratiti i da će kupiti stan u Beogradu. Na sahrani su je svi žalili, jer su verovali da je digla ruku na sebe jer nije više mogla da se nosi sa tim da sama brine o deci. Niko nije ni slutio da možda više nije mogla da se nosi sa teretom krivice i griže savesti.

PRVI SIN UBIJEN DOK JE BIO DETE



U ispovesti za "Novosti", Ružica i Jovan kažu da su pre Ivana i Nenada imali još jednog sina koji je nastradao kad je imao četiri godine. Ubio ga je, slučajno, komšija lovačkom puškom.

- Ja sam jednog sina od četiri godine sahranila. Juče idem snaji na sahranu, žalim je, a moj sin mrtav. Da dočekam da mu koske sahranjujem - kroz jecaj govori Ivanova majka Ružica.

LJUBAVNIK DAO IZJAVU U POLICIJI



Koja je uloga Aleksandra L. iz okoline Vučja u ovoj porodičnoj tragediji utvrdiće istražitelji, jer je izvesno da ni on ne krije da je sa Biljanom bio u ljubavnoj vezi. Navodno su se upoznali u leskovačkoj fabrici "Aptiv", gde su zajedno radili, ali je Biljana pre godinu dana napustila posao.

Aleksandar je, po rečima njegovog oca Momčila, juče dao izjavu u policiji, a za medije je ispričao da mu nije poznato ko je ubio Biljaninog muža.

- Ja nisam učestvovao u tom zločinu. Zatečen sam i njenom smrću, a posebno saznanjem da me neko poveže sa ubistvom njenog supruga, odnosno da sam sa njom počinio zločin i posle njene smrti to otkrio policiji. To je nečija sumanuta izmišljotina - kazao je Aleksandar i ističe da je sada pred njim zadatak da dokaže da je nevin.

NJegov otac Momčilo je priznao da mu je bilo poznato da je njegov sin bio u nekoj vrsti veze sa ženom koja se otrovala, ali da nije imao pojma šta se desilo sa njenim mužem.

- Znao sam da se moj sin viđa povremeno sa Biljanom, ali ne bih to nazvao pravom vezom, ipak je bila od njega starija deset godina. I on je mislio da joj je suprug u Rusiji, pa joj je pomagao na različite načine s obzirom na to da je imala troje dece. Znam da ju je i finansijski podržavao, ali iz čisto humanih pobuda - objašnjava Aleksandrov otac.

REKLA DECI: IDEM S TATOM U TUMANE



Komšije kažu da je Biljana deci, navodno, rekla da ide u manastir Tumane sa njihovim ocem, koji dolazi iz Rusije.

- Tata je došao, ja ću da idem sa njim u Tumane, pa kad se vratimo doći ćemo po vas i idemo za Beograd. Tata je kupio stan i kola - tako je rekla deci, ona tako kažu - priča komšinica.

- Navodno je, po prvobitnom planu, trebalo da idu i deca, ali je onda Biljana rekla da Ivan neće da ulazi u kuću da ne bi probudio decu, nego će on da dođe do mosta, a da ona izađe, pa da odatle krenu u Tumane. Navodno je trebalo da se posle toga vrate po decu i da idu za Beograd.

JOŠ JEDNA SMRT POSLE SAHRANE



Žitelje sela Veliko Trnjane dodatno je potresla smrt komšije Stojanovića, odmah nakon Biljanine sahrane. Dok je pogrebna povorka išla ka groblju, projurila su kola Hitne pomoći, ali čoveku (70) nije bilo spasa. Preminuo je od srčanog udara u svom domu.

Autor: