'TRAŽILA JE OD MENE DA DECI ŠALJEM PORUKE KAO DA SAM ON!' Drugarica žene koja je ZABETONIRALA muža iznela ŠOK detalje!

"Družile smo se dve godine i za to vreme mi nikada nije pokazala fotografiju supruga. Na Fejsbuku je bilo naših fotografija, ali njene sa njim ne. Ne znam kako je izgledao, a bile smo dobre prijateljice."

Ovako je za "Blic" ispričala jedna bivša koleginica Biljane Stojanović (38) iz Velikog Trnjana kod Leskovca, koja je izvršila samoubistvo u nedelju trovanjem, a na dan njene sahrane otkriveno je i zabetonirano telo njenog supruga Ivana u podrumu kuće. Policija sumnja da je Biljana Ivana ubila još pre tri godine, a potom njegovo telo zacementirala u buretu iza pregradnog zida u podrumskoj prostoriji gde se pre nekoliko dana i ubila. Da li je zločin počinila sama još se utvrđuje.

- Bila je lepuškasta, uvek vesela, dobro raspoložena. Bile smo bliske pune dve godine, radile smo zajedno i puno vremena zajedno provodile - priča jedna koleginica i dodaje da joj je uvek bilo čudno kako za to vreme nikada nije videla njenog muža, njegovu fotografiju, ništa.

- Ponašala se kao da je među njima sve u najboljem redu, a onda je odjednom nastupila velika promena. Jedan dan je samo došla i požalila mi se d ajoj se muž uopšte ne javlja. Tada se promenila jako... - opisuje ona za "Blic".

Međutim, kako kaže, Biljana je ubrzo ponovo promenila priču.

- Posle je počela da govori da se javlja, ali samo njihovoj najastarijoj ćerki, jer je za nju jako vezan - dodaje.

Ubrzo nakon toga Biljana je promenila posao i prekinula kontakt sa koleginicama s kojima se družila.

Kada je Biljana u nedelju pronađena mrtva, a sve je ukazivalo na to da je izvršila samoubistvo trovanjem, svi su pomislili da je to uradila jer joj se muž nije vraćao "iz Rusije" već tri godine i da više nije mogla sama. Na dan njene sahrane, u sredu, otkriven je užas - Ivanovo telo pronađeno je u podrumu kuće, zazidano. Telo je pronašao njegov brat, inače policajac, koji je ušao u prostoriju kraj one u kojoj je ona bila pronađena. Gledao je okolo, a kako je znao taj prostor od ranije, primetio je da je u njemu bilo promena.

Uzeo je čekić i razvalio ugradni zid, a potom ugledao glavu muškarca. Prema nezvaničnim informacijama veruje se da pronađeno telo pripada Ivanu, ali obdukcija je još u toku pošto je telo pronađeno u poodmakloj fazi raspadanja.

- Da, ja sam ga pronašao - rekao je juče novinarima kratko Ivanov brat.

On je bio taj koji je poslednjih godina na sve načine pokušavao da sazna šta je sa Ivanom, međutim Biljana je pričala stalno da se on javlja, ali samo njoj i da je sve u redu, da će doći za praznik i tako je uvek pomerala datum navodnog Ivanovog povratka.

Ivan je najverovatnije ubijen sekirom. Po telu je imao brojne povrede, saznaje "Blic".

Deci pričala da dolazi u Srbiju da je vodi u manastir

Pre nego što je nestala, tvrdi Biljanina komšinica, rekla je deci da je tata došao i da ide da se nađe sa njim.

- Deci je, navodno, rekla da ide u manastir Tumane sa njihovim ocem. 'Tata je došao, ja ću da idem sa njim u Tumane, pa kad se vratimo doći ćemo po vas i idemo za Beograd. Tata je kupio stan i kola', tako je rekla deci, ona tako kažu - priča Jasmina Jovanović, prva komšinica Stojanovića i objašnjava da je rekla starijoj kćerki da će ona da legne da spava, a da je devojčica probudi u pola jedan.

Biljana je, rekla je sagovornica "Blica", godinama svima najavljivala Ivanov povratak.

- I kad je niko ništa ne pita o njemu, sama je stalno pominjala njegov povratak i stalno je govorila da će doći za ovaj praznik, pa za sledeći praznik, pa za kćerkino punoletstvo. Bilo je neobično što nema Ivana, ali smo joj verovali, a ona je nalazila izgovore, ne može zbog korone, zbog toga su zarobljeni, pa ne puštaju ih dok se ne vakcinišu, pa neki požari su bili, eto tako je pričala. I deca su govorila da je tata super i da će da dođe tad i tad, uvek su govorila datum - rekla je Jasmina i dodala da je supružnike dobro poznavala i da je ovakav rasplet događaja ostavio u šoku, jer oni, koliko je znala, u braku nisu imali problema.

Tražila je od mene da deci šaljem poruke kao da sam on

Biljanina druga koleginica se podsetila kako je preminula žena jednom prilikom zatražila od njega da pošalje njenoj starijoj kćerki poruku u kojoj će se predstaviti kao Ivan.

- Sećam da mi je jednom tražila da najstarijoj ćerki napišem poruku i predstavim se kao njen muž. Trebalo je da napišem: "Tata je dobro, polomio mi se telefon, nemam mnogo vremena da vas nazovem..." Kao da se dete ne brine. Očigledno je sve jako dobro krila - rekla je ona.