'Znao sam da ima MUŽA, imao sam šta sam imao s njom' - Biljanin LJUBAVNIK otkrio sve, pa pomenuo ZLATO

Aleksandar Lazarević (28) iz leskovačkog sela Slavujevce u ispovesti za Objektiv prvi put je javno govorio o svom odnosu sa Biljanom Stojanović, za koju se sumnja da je ubila muža Ivana i zabetonirala njegovo telo, a koja je pre nekoliko dana izvršila samoubistvo, kao i o svemu što se dešavalo u proteklih pet dana.

– Biljana i ja nismo bili u vezi, već u nekoj šemi. Upoznali smo se u firmi u kojoj smo oboje radili i od tada smo se povremeno viđali, na nekih desetak dana. Češće smo se čuli, a za naš odnos niko nije znao. Dopisivali smo se pre nekoliko dana, ali ništa nije ukazivalo da će se odlučiti na ovaj korak. Pomagao sam joj i finansijski, ali o sumi ne želim da pričam – objašnjava ovaj mladić.

Na naše pitanje da li je istina da je nekim ljudima rekao da se „desno nalazi zlato”, Aleksandar navodi da jeste to rekao, ali ne „nekim ljudima”. Kada smo ga pitali da li je to rekao Biljaninoj ćerki Kristini, zaćutao je.

– Istina je da sam to rekao, jer mi je Biljana rekla da se tu nešto nalazi, ali ne želim da iznosim u medije šta i kako. To sam rekao policiji i to neka ostane za istragu. Svakako, kada sam to rekao, nisam ni pomišljao da se tamo zapravo nalazi njeno telo – šokirano navodi mladić.

Aleksandar navodi da je znao da Biljana ima supruga u Rusiji, ali da njega nije poznavao.

– Imao sam šta sam imao sa Biljanom, ali ja sa ovom tragedijom nemam nikakve veze. U sredu sam bio na poligrafskom ispitivanju i tamo sam prošao, nisu me zadržali. Nisam u pritvoru i nemam veze s tim. Žao mi je što je preminula, emocije su mi uzdrmane. Na sve to i ovaj stres, poludeo sam. Ni kriv ni dužan ispaštam – zaključuje Aleksandar.

