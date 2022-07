NEZAPAMĆENI ZLOČIN KOJI JE PRE 6 GODINA ZGROZIO SRBIJU: Siniša rafalima iz KALAŠNJIKOVA ubio pet ljudi: Među nastradalima bila i supruga!

Siniša Zlatić (46) pre tačno šest godina rafalima iz "kalašnjikova" ubio je bivšu suprugu Dijanu (30), njenog prijatelja Stevana Jojića (40), Vladimira Mijatovića (40), Jovanu Popović (20) i Vladimira Kosovića (34) u bašti kafića "Makijato" u Žitištu, a ranio još 22 osobe.

Nezapamćeni zločin dogodio se tokom Pile festa, kada su se meštani Žitišta i okolnih naselja okupili u lokalnom kafiću. Zlatić je u lokalu video bivšu ženu s momkom, vratio se kući, uzeo oružje, naslonio na šank i pucao, a potom pobegao. Međutim, uhapšen je veoma brzo. Šest godina kasnije Zlatić je iza rešetaka, osuđen na najveću kaznu, a Dijanini roditelji preuzeli su brigu o njenom sinu.

Bol ne prolazi

- Nemam više snage ni da govorim, deteta mi nema i to je to. Razboleli smo se posle svega - teškim glasom izgovara Sveto Savanović, Dijanin otac. - Ostao nam je unuk, gledamo da ga izvedemo na put, baš je ovih dana polagao maturu - objašnjava on.

Kako kaže, danas će uži krug porodice izaći na groblje i obeležiti šest godina od stravičnog zločina.

- Najmanje što možemo da uradimo je da izađemo na groblje, imamo muku koju imamo, to neće proći - naveo je Savanović za Kurir.

Svedočio u panciru

Rafalna paljba iz "kalašnjikova", koji je Zlatić navodno doneo s ratišta, prekinula je veselje u ovom mirnom vojvođanskom mestu, ali i živote pet nedužnih ljudi.



Pomahnitali Zlatić, koji se nije mirio s rastankom od supruge Dijane, došao je do kafića, pucao u nju, potom u njenog partnera Jojića, njegovog poznanika Mijatovića, a potom je rafal pokosio Jovanu Popović i Vladimira Kosovića, goste lokala koji su se zadesili na liniji vatre.

Brak iz pakla

Sveto Savanović ranije je za Kurir izneo jezive detalje braka i opisao mučenje zbog kog je Dijana odlučila da se razvede.

- Moju Dijanu i njihovog sina je jedne zime naterao da ispred kuće čiste sneg. Sve vreme ih je iz tople sobe nadgledao. Svašta im je radio. Na letovanju ih je zaključao u sobu i otišao nekud. Kad Dijana ta iživljavanja više nije mogla da trpi, presekla je i razvela se. Na kraju je ubio nju i još četvoro ljudi - rekao je Dijanin otac, dok je jedna rođaka dodala da je Siniša ženu napadao i držao oružje na tavanu.

Posle jezivog masakra Zlatića su savladala trojica policajaca, kojima je, kako su svedočili, rekao: "Ubio sam kurvu, htela je da mi odvede dete". On se u sudnici zrenjaninskog višeg suda pojavio u januaru 2017. godine obučen u pancir, dok su na prozorima sudnice bili beli čaršavi. Pred sudom je iskazao kajanje i izjavio saučešće porodicama, ali je osuđen na 40 godina robije.

Autor: