SRPSKI TURISTA SE OGLASIO IZ HURGADE NAKON NAPADA AJKULE : Otplivao sam malo dalje, žena me dozivala da se vratim, DOŽIVEO SAM ŠOK

Jedan od srpskih turista koji u ovom trenutku letuju u Hurgadi opisao je atmosferu koja vlada u tom egipatskom letovalištu nakon što je žena preminula od napada ajkule.

Nadležni u Hurgadi su prema njegovim rečima napad ajkule prvo pokušali da sakriju, ali se ubrzo među turistima pročulo šta se dogodilo.

- Ja sam tek jutros čuo. I to na kakav način. Krenuo sam da plivam i otišao malo dalje. U tom trenutku sam čuo neku ženu kako me doziva i pokazuje da se što pre vratim. Moram da priznam da sam se veoma uplašio - priča srpski turista koji nije želeo da mu se otkrije identitet.

Dodaje da mu je žena, kad se vratio do obale, ispričala da je ajkula napala ženu koja je preminula.

- Šok sam doživeo. Nisam ni pomišljao o susretu sa ajkulom. Viđali smo delfine i slikali ih. Ali ajkula... Verujte da sada niko ne ide u vodu dalje od dva metra - kaže ovaj Srbin.

⚡️ A shark attacked a tourist in Hurghada.



According to media reports, this happened near the Egyptian resort of Sahl Hasheesh. As a result of the attack, the victim lost a limb, she was able to be pulled ashore and handed over to the doctors. pic.twitter.com/nw0649tnjg