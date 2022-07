'OSETIO SAM ODVRATAN SMRAD I VIDEO LOBANJU U BETONU' Brat otkrio: Snaja drogirala decu da ne bi našli telo - EVO GDE JE ZABETONIRALA LEŠ SVOG MUŽA

Jeziv zločin!

Nenad S., koji je pre nekoliko dana u pomoćnoj prostoriji pronašao zazidan leš svog brata Ivana, koga je, kako se sumnja, pre tri godine ubila supruga Biljana, a nedavno izvršila samoubistvo, tvrdi da je njegova snaha deci ispričala da je tata u šupi sakrio zlato i da ne smeju nikome da kažu šta imaju u kući.

Podsetimo, filmska priča iz leskovačkog sela Veliko Trnjane otkrivena je na dan sahrane Biljane S., koja je krajem juna nestala, pa dva dana kasnije pronađena mrtva u štali. Tražeći oružje Ivana, za koga su do tada verovali da se nalazi u Rusiji, njegovi najmiliji pronašli su njegov zabetoniran leš u danu kada je Biljana sahranjena.

Tražio oružje

- Sa Ivanom nisam bio u kontaktu od 2016. godine, zaćutali smo, iako nismo bili posvađani, on je okretao glavu na ulici od mene. U toku 2021. Biljana mi je prišla i rekla: "Želim da ti se izvinim, mi smo krivi, tvoj brat nam nije dozvolio da se posećujemo!" I od tada smo počeli da pričamo. Pitao sam je za brata, ona je rekla da je u Rusiji i da će doći uskoro - počinje svoju ispovest Nenad, inače policajac.

Nakon snahine sahrane, Nenad kaže da je odlučio da iz bezbednosnih razloga skloni puške svog brata, koji je bio lovac.

- Deca su ostajala sama kod kuće, pa sam hteo da sklonim puške i počeo sam da ih tražim, ali ih nije bilo. Kada sam proverio, ispostavilo se da je oružje odjavljeno još 2019. U to vreme pozvala me je bratanica i rekla da je našla tatina dokumenta u sobi - pasoš i vozačku dozvolu. Rekao sam joj da ne dira ništa i krenuo ka njoj. Tada se ispostavilo da Ivan uopšte nije napustio Srbiju od 2019. godine - navodi sagovornik.

Ljubavnik nije ništa znao Izvor Kurira za medije ispričao je da je Aleksandar L., koji je bio u emotivnoj vezi sa Biljanom S., poslao poruku njenoj najstarijoj ćerki da se u pomoćnoj zgradi nalazi zlato koje je sakrila njihova majka. - Pretpostavlja se da mu je ona pričala o zlatu, kao što je i svima ostalima, a nesrećni čovek je želeo da pomogne deci koja su ostala bez roditelja. Aleksandar je poligrafski testiran i ispostavilo se da on nema veze sa zločinom, niti je znao da je Ivan zazidan - objašnjava izvor.

On otkriva da je u istom razgovoru sa decom svog brata saznao da u kući imaju zlato.

- Bratanica mi je rekla da ne idemo u prostoriju koja se nalazi do one u kojoj se Biljana ubila, jer se tu nalazi zazidano zlato. Ta soba bila je zaglavljena grančicom, a u njoj je bilo sena i šuški kukuruza. Videli smo ozidan deo u veličini bureta sa zidom. Krenuli smo da lupamo i čupamo beton i cigle. Odvratan miris proširio se prostorijom, upalio sam lampu i video lobanju. Izašao sam napolje, popio vodu i odmah pozvao policiju - priča Nenad.

Pretnje i ucene

U prvom momentu, kako navodi, od šoka nije ništa shvatio.

- Lobanja je imala malo izbačeno čelo kao moj brat i odmah me podsetila na njega. Počeo sam da povezujem stvari, on se nije javljao, niko ga nije čuo, niko ga nije video. Nisam bio siguran stopostotno, ali posumnjao sam da je to telo mog brata, činjenice su bile očigledne - navodi Nenad.

Lagala da je Ivan u Mađarskoj Nenad navodi da je Biljana kao izgovore za Ivanov nedolazak navodila pandemiju koronavirusa, požare u Rusiji, veliku maglu. - Nikada nije bilo uslova da Ivan dođe. Kada sam tražio bratovljev kontakt, ona mi je govorila da Ivan nema telefon, da mu se polomio na gradilištu i da se čuju preko telefona njegovog šefa, koji on zabranjuje da se daje drugima - objašnjava: - Pre nego je počeo ovaj rat, ona mi je rekla da je Ivan došao u Mađarsku, da čeka neku robu tamo i da će, kad je pokupi, da vozi za Srbiju i da stiže u Leskovac. Nismo ništa posumnjali, iako se to preuzimanje robe odužilo skoro dva meseca. Deca su mi rekla da se s tatom ne čuju, da samo mama priča s njim jer on nema puno vremena - napominje Nenad.

- Deca su mi rekla da se sa tatom nisu čula, da je on pričao sa mamom. Kasnije sam saznao da je Biljana decu ucenjivala i pretila im, davala im je lekove za smirenje da ne bi pričali nikome o toj zgradi i zlatu koje je tu sakriveno. Navodno, njima je bilo rečeno da je tata zlato zalio sa nekim Banetom iz Novog Sada - priča sagovornik.

On je dodao da je po selu kružila priča da se Ivan oženio drugom ženom u Rusiji i da tamo ima drugu porodicu, ali da su se svakoga dana nadali da će se vratiti, barem zbog svoje dece.