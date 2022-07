KRIJUMČARENJE MOTIV SUKOBA KOD SUBOTICE?! Poznato stanje devojčice (16) koja je povređena u obračunu migranata

Danas je u Subotici uhapšen Avganistanac, A.N.(26), kojeg je policija posle jednodnevne drame i jučerašnjeg krvavog obračuna u šumi, u subotičkom naselju Makova sedmica, nedaleko od granice sa Mađarskom, pronašla, a hapšenje je usledilo zbog sumnje da je izvršio teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju.

Kako saznajemo, on je već danas priveden Višem tužiocu i biće ispitan.

Naime, u sukobu dve grupe migranata, u šumi Makove sedmice, juče je poginula jedna osoba, a prema policijskim nadoima šestoro je ranjeno. U večernjim satima bilo je tvrdnji da je osam osoba na urgentnom centru bolnice, ali na sreću brojka povređenih je nešto manja. Svi su zbirnuti u subotičkoj bolnici, a prema današnjim informacijama životi im nisu ugroženi. Stabilno je i 16-godišnja devojčica, kojoj je izvršen hirurški zahvat, a juče je bila u kritičnom stanju i sumnjalo se, kako je rečeno posle obilaska povređenih, da neće preživeti. Naporom lekara i njeno stanje je danas stabilno.

Policijske snage i žandarmerija su neprekidno, tokom čitave noći, kontrolisale prostor na kojem se desilo krvoproliće, što je imalo za rezultate, hapšenje vinovnika ubistva. Njemu se na teret stavlja i teško ubistvo u pokušaju.

On je osumnjičen, da je juče ujutro učestvovao u sukobu između dve grupe migranata , u šumskom pojasu, u blizini mađarske granice kod Subotice, u kojem je šest osoba povređeno, dok je jedna smrtno stradala.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Subotici.

U policiji kažu, da nastavljaju rad na utvrđivanju svih činjenica i okolnosti u vezi s ovim slučajem i identifikaciji ostalih lica koja su učestvovala u sukobu.

- Iintenzivno radimo na utvrđivanju svih okolnosti i identifikaciji aktera sukoba dve grupe migranata, koji se juče rano jutros dogodio u šumskom pojasu u blizini mađarske granice kod Subotice. U Policijsku upravu u Subotici dovedeno je više migranata, sa kojima će biti obavljeni razgovori kako bi se utvrdile sve okolnosti ovog incidenta. U sukobu između dve grupe migranata, kako je za sada utvrđeno, povređeno je više , dok je jedno smrtno stradalo, a niko od naših državljana nije povređen ,niti su naši građani bili neposredno ugroženi. Pripadnici Policijske uprave u Subotici i Žandarmerije su i dalje na terenu, saznajemo iz Uprave subotičke policije.

Policija je sa 15 vozila blokirala sve prilaze šumi, u kojoj je došlo do incidenta, a kretanje nije bilo dozvoljeno ni prema naselju. Sa više migranata obavljen je razgovor, a na mesto tragedije došao je i ministar Vulin i gradonačelnik Subotice Stevan Bakić, koji je rekao da su meštani bezbedni i da nema razloga strahu i panici.

U delu Hrastovačke šume vidljivi su i danas ostatci hrane, gde su očigledno migranti kampovali tokom prethodnih dana. Kada je juče ujutro došlo do krvavog obračuna dve grupe migranata, Avganistanaca i pakistanaca, meštani su pozvali policiju, i rekli da se iz šume čuju pucnji pištolja. Kako nezvanično saznajemo, osim vatrenog bilo je i hladnog oružja, a više migranata imalo je teške povrede u predelu abdomena. Pucano je i iz automatskog oružja, pa je jedno lice ubijeno.

Uprkos efikasnoj akciji policije, meštani Subotice su uplašeni, jer neki tvrde da su u dužem periodu u strahu od više grupa migranata koji krstare i po šumovitim delovima naselja, a i u samom centru Grada. Neki od njih kažu da su samo čekali dan kada će se desiti neko krvoproliće. Kako nezvanično saznajemo, noćas su se čuli pucnji i na drugm prelazu, kod Kelebijske šume, na drugom prelazu prema mađarskoj granici.

Više javno užilaštvo Subotice je saopštilo da su dali naloge, da se ispitaju sve okolnosti , te da se uviđaj još uvek radi, a policija je 14 sata na prostoru, koji je juče bio potpuno blokiran. Iako je stanje pod kontrolom, neki građani tvrde da su se obraćali građanskim kontrolama, da pomognu bezbednijem stanju.

Tvrdi se, nezvanično, da su činjenice, da se veliki broj pripadnika migrantskih paravojnih formacija iz Sirije, Avganistana, Iraka i drugih, nalazi na ovim područjima, i neki od tih migranata se bore za prevlast na terenu, iako im je obezbeđena i hrana i druge potrebe u centrima i prihvatilištima, oni se bave nelegalnim poslovima i krijumčarenjem migranata.

- Činjenica je da se ovde nalazi veliki broj pripadnika paravojnih formacija iz Sirije, Avganistana, Iraka i zemalja bliskog i dalekog istoka. Oni se često sukobljavaju, u borbi za prevlast. Naša policija je uočila da bi se ovde moglo raditi o tome ko će ovde preuzeti posao od šverca migranata i njihovog prebacivanja u EU preko Mađarske. Međutim , činjenica je da se tu radi i o drugim poslovima, policija sve to zna. A najvažniji momenat je da mi stvorimo uslove, da ti migranti što pre izađu iz zemlje, da se kod nas ne dogodi nijedan neprijatan slučaj za naše građane, iako je poznato da su provaljivali u nekim delovima u kuće i vikendice mešatana i nanseli im materijanu štetu. Od jutros su izdati i nalozi da se pojača bezbednost. U takve masovne migrantske pokrete uvlače se razni i kriminalni poslovi. To nisu obični dileri droge, to su obučeni ljudi, primile su ih mnoge zemlje, a grupisani po raznim kampovima. Policija drži pod kontrolom sve, potvrđeno je da građani nisu ugroženi, a iregularni migranti bez dokumenata su privedeni i svi su na ispitivanju u Višem javnom tužilaštvu, rekao je danas Božo Spasić za Pink televiiziju.

Kako nezvanično saznajemo, iz izvora bliskih policiji, do sukoba dve grupe migranata u Subotici je došlo zbog krijumčarenja migranata, pa se to pominje i kao motiv sukoba. Dve grupe koje rade nezakonita krijumčarenja, a zbog toga i nezakonite podele novca, koji stiču krijumčarenjem, došlo je i juče do velikog sukoba migranata, u kojem je korišćeno i vatreno i hladno oružje.

U tom sukobu, kako je potvrdio i gradonačelnik Subotice, građani ni u jednom momentu nisu bili ugroženi, jer je stanje pod kontrlom i jake policijske snage i dalje rade na terenu i nakon hapšenja osumnjičenog za ubistvo migranta.

