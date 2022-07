POTUKLI SE, PA ZAPUCALI ZBOG MUZIKE! Evo ko je prijatelj pokojnog Šljuke koji je noćas izboden na Novom Beogradu!

Muškarac za kog se tvrdi da je prijatelj ubijenog vođe nekadašnjeg zvezdarskog klana Sredoja Šljukića Šljuke - Velibor Ć. ranjen je sinoć dva i po sata posle ponoći na parkingu jednog savskog splava kada mu je napadač navodno zario nož u stomak.

On je navodno vlasnik jednog drugog splava i kafića. Incident se dogodio zbog muzike i on je odmah pozvao obezbeđenje sa svog splava. Dotrčali su odmah ali on je tada već bio ranjen.

Podsećanja radi, Sredoje Šljukić Šljuka bio je vođa zvezdarskog klana, jednog od najjačih beogradskih grupa. Ubijen je 27. septembra 2002. godine na auto-putu Beograd-Niš kod Sava centra. U automobilu su tada bili Šljuka, njegov brat Zoran i Velibor, kada je na njihov "audi a8" pucano sa više od 50 hitaca iz sivog "audija 100" sa zatamljenim staklima.

Sredojev brat Zoran je na licu mesta ostao mrtav, a Sredoje je davao znake života i nakon ranjavanja. Pucnjavu su primetili i policajci koji su primetili sa nadvožnjaka da se automobil zaustavio i pomislili da je u pitanju kvar, podseća Republika.

Pomogli su Veliboru da prebaci ranjenog Šljuku na zadnje sedište, ali je on preminuo na putu do bolnice. Telohranitelju ovo nije prvi put da je ranjen. Na njega je ispaljeno nekoliko hitaca iz pištolja ispred kuće 4. marta 2015. godine.

Samo nekoliko dana kasnije su mu zapaljeni "mercedes" i "BMW", a spekulisalo su dugovi motiv ova dva napada.

Pre 3 godine zakucao se u džip Interventne jedinice. Bilo je to 11. marta 2019. bukvalno zakucao velikom brzinom u džip Interventne jedinice na raskrsnici ulica Heroja sa Košara i Omladinskih brigada u Novom Beogradu. Tom prilikom se policijski automobil zapalio i tri policajaca bila su povređena.

