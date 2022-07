'NE ŽELE DA SARAĐUJU SA POLCIJOM' Najnoviji detalji ranjavanja muškaraca na parkingu poznatog beogradskog splava! JEDAN BIO ŠLJUKIN PRIJATELJ! (VIDEO)

Muškarac za kog se tvrdi da je prijatelj ubijenog vođe nekadašnjeg zvezdarskog klana Sredoja Šljukića Šljuke, V. Ć. ranjen je preksinoć dva i po sata posle ponoći na parkingu jednog savskog splava kada mu je napadač navodno zario nož u stomak.

On je, kako mediji prenose, vlasnik jednog drugog splava i kafića. Incident se dogodio zbog muzike i on je odmah pozvao obezbeđenje sa svog splava. Dotrčali su odmah ali on je tada već bio ranjen.

Podsećanja radi, Sredoje Šljukić Šljuka bio je vođa zvezdarskog klana, jednog od najjačih beogradskih grupa. Ubijen je 27. septembra 2002. godine na auto-putu Beograd-Niš kod Sava centra. U automobilu su tada bili Šljuka, njegov brat Zoran i Velibor, kada je na njihov "audi a8" pucano sa više od 50 hitaca iz sivog "audija 100" sa zatamnjenim staklima.

Novinari crne hronike Mladen Mijatović i Milan Stojadinović govorili su za Novo jutro o dešavanjima na parkingu restorana na Novom Beogradu.

Mijatović, govoreći o podacima iz istrage, navodi da sukob nema veze sa navijačko-kriminalnim klanovima, već je, ono što je do sada utvrđeno to, da su V. Ć. i još jedan muškarac bili u restoranu, gde su se, kako je objašnjeno, sukobili sa muškarcima koji su naknadno došli u restoran.

- Koristili su hladno i vatreno oružje. V. S. je upucan i pogođen u ruku, u pitanju je prostrelna rana, dok je V.Ć. zadobio povrede stomaka, a povrede su nanete nožem. Oni su obojica u Urgentnom centru i nisu životno ugroženi. Oni i dalje neće da sarađuju sa policijom - otkrio je Mijatović.

Kako je istakao, izbegnuta je velika nesreća, zato što je V.Ć. u jednom trenutku pozvao nekoliko momaka koje poznaje njemu u pomoć, a kada su oni stigli, sve je već bilo gotovo. Što je, kako Mijatović navodi, sreća u nesreći.

Stojadinović navodi da je V.Ć. sam isticao da je bio prijatelj populanrog Šljuke, dodajući da je ranjeni čovek oduvek imao problema sa zakonom.

- Male svađe kafanske među prijateljima kod nas završavaju u crnoj hronici... Ljudi su ranije išli u kafanu da se druže, a sada idu u kafanu da se biju i da se druže. Imali smo zatvorene kafane dve godine, prag tolerancije je kod svih na minimumu. Svaki dan vidimo i snimke iz saobraćaja gde se ljudi tuku pred decom, ženom... Sve je posledica korone, izolacije... Ali je činjenica da ova gospoda to rade oduvek. Ne verujem da je na njih korona uticala - kaže Stojadinović.

