Danas pripremno ročište Belivuku i pripadnicima njegovog klana

Pripremno ročište Veljku Belivuku i pripadnicima njegovog klana zakazano je za danas u Višem sudu, takozvanoj - Specijali. Na prethodnom ročištu optužnica je čitana ispočetka, a u sudnici je bio prvooptuženi Belivuk koji je dva dana pre toga izjavio da se ne oseća dobro, pa je sudsko vreće tada odlučilo da razdvoji postupak u odnosnu na drugooptuženog Marka Miljkovića koji nije imao advokata.

Ujedno je doneto rešenje o spajanju predmeta drugookrivljenog Miljkovića, koji je, kako smo naveli, takođe bio razdvojen zbog njegovog odsustva i određeno postavljanje branioca po službenoj dužnosti, piše Telegraf.



Pročitano je oko 50 strana iz optužnice koja ima 300.

Sudeći prema tome, ono što bi trebalo danas da bude čitano iz optužnice, odnosno, ono što sledi posle onog što je pročitano na prethodnom ročištu u optužnici navedeno je pod imenom:

Putanje isprava koje su dobijene putem međunardone pravne pomoći i izdvojene iz celokupnog navedenog materijala sadržanog na eskternoj USB memoriji a to su putanje kretanja - Gorana Veličkovića, Lazara Vukićevića, Zdravka Radojevića, Milana Ljepoje, kao i putanja otmice.

Na saslušanje iz Okružnog zatvora u Beogradu, u zgradu Specijalnog suda u Ustaničkoj ulici, Belivuk i ekipa će biti prebačeni pod jakim merama obezbeđenja.

Vozila u kojima se prevoze pratiće kolona od nekoliko marica, kao i više policijskih automobila.

Takođe, ulice u tom delu grada biće kratko blokirane za saobraćaj dok se oni ne sprovedu u TOK.

Potvrđenom optužnicom ova grupa tereti se za pet brutalnih ubistava, trgovinu drogom, nedozvoljeno držanje i nošenje oružja, silovanje i otmicu. U pitanju su ubistva Gorana Veličkovića Goksija, Lazara Vukičevića, Zdravka Radojevića, Aleksandra Gligorijevića Pukija i Milana Ljepoje.

Belivuk je optužen za pet, a Marko Miljković za četiri teška ubistva.

Za ta ubistva optuženo je još 11 pripadnika grupe.

Dokazi protiv ove grupe zaplenjeni su mahom sa Skaj aplikacije za mobilne telefone, među njima audio i video snimci, kao i fotografije brutalnih ubistava, a putem međunarodne pravne pomoći one su iz Francuske dostavljeni našim pravosudnim organima.

Osim Belivuka i Miljkovića optužnica tereti i Srđana Lalića, Miloša Budimira, Marka Budimira, Nebojšu Jankovića, Vlada Draganića, Bojana Hrvatina, Dejana Tešića, Nikolu Spasojevića, Nemanju Ðurića, Nemanju Lakičevića, Marka Andrića, Vladu Georgieva, Aleksandra Vučeljića, Milovana Tadića, Filipa Ivanovskog, Željka Kodžića, Slađanu Sekulić, Borisa Karapandžića, Nikolu Stefanovića, Vladimira Greka, Aleksandra Šćepanovića, Aleksu Šejica, Mijata Simeunovića, Miloša Lukića Selaka, Aleksu Dunjića, Vojislava Ðordevića, Aleksu Stošića, Vladimira Dimitrijevića.

Okrivljeni saradnik Hrvatin, koji je ranije osuđivan za ubistvo navijača 2005 godine, detaljno je ispričao tužilaštvu kako su izvršena četiri od pet ubistava u Ritopeku za koja je optuženo ukupno 13 pripadnika grupe, među kojima je i on. O ubistvima je tužilaštvu ispričao sve i Spasojević.

Srđan Lalić se ponudio da bude treći svedok saradnik, ali ga je sud definitivno odbio.

- Srđan Lalić se ponudio Specijalnom sudu da bude treći svedok saradnik, ali ga je sud dobio. Rekao je da želi status kao Hrvatin... - otkrio je sagovornik Telegrafa iz istrage ovog slučaja i dodao: "Uradio je sve što je mislio da treba da bi se dodvorio nadležnima. Sve je pričao, ko je šta radio u klanu, kako su mu Belivuk i Miljković naređivali, kao i to da su mu uterali strah u kosti, ali to mu nije pomoglo da dobije status kao Hrvatin. On je tako nešto pokušavao i ranije, ali nije uspeo".

Inače, Lalić se tereti da je počinio pet teških ubistava, za otmicu i nelegalno držanje oružja.

Podsećanja radi i na fotografiju koju smo priložili uz tekst, koja je sa aplikacije "Skaj", a na kojoj su se on i Belivuk fotografisali sa jednom od žrtava, muškarcem koji je na toj slici i dalje bio živ, a spremali su se da ga "dokrajče". Ono što je ostalo urezano u pamćenje svima koji su videli ovu sliku je upravo Lalićev osmeh dok se sprema završi zločin.

Grupa Veljka Belivuka i Marka Miljkovića prema prvoj optužnici tereti se za pet ubistava a to su, Aleksandar Gligorijević zvani Puki, Goran Veličković Goksi, Lazar Vukićević, Zdravko Radojević i Milan Ljepoja, a optužnicu za ubistva Nikole Mitića i Gorana Mihajlovića Specijalni sud je naknadno čije smo delove ekskluzivno objavili.

Grupa se tereti da je od početka 2019. do hapšenja u februaru 2021. godine delovala pod okriljem Partizanove navijačke grupe “Principi”.

