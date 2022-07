'SHVATILA DA JE UZALUD UBILA MUŽA!' Detektiv otkrio SVE MISTERIJE u slučaju NESVAKIDAŠNJE TRAGEDIJE kod Leskovca!

Misterija smrti Ivana Stojanovića (40) iz sela Veliko Trnjane, kod Leskovca još uvek nije razjašnjena, a na rezultate DNK analize i veštačenje tela još uvek se čeka. Nesrećni muškarac pronađen je zabetoniran u šupi koja se nalazi u dvorištu porodične kuće u kojoj je živeo sa svojom suprugom Biljanom (38) i njihovo troje zajedničke dece.

Ivan i Biljana živeli su skupa sve do 2017. godine kada je on odlučio da ode u Rusiju kako bi zaradio više novca. Detektiv Braca Zdravković istraživao je ovaj nezapamćen zločin i izneo neke detalje koji javnosti do sada nisu bili poznati, on je hronološki opisao šta se tačno događalo u životima ovo dvoje ljudi.

Biljana Stojanović je rođena 31. avgusta 1984. godine u selu Veliko Trnjane kod Leskovca, živela je sa svojim ocem i maćehom. Po završetku srednje škole odlučila je da se uda za Ivana koji je živeo u susednom selu, ubrzo su dobili i ćerku. Živeli su kod nje u porodičnoj kući, a Ivan je radio građevinske poslove dok je Biljana radila u jednoj firmi u Leskovcu.

Kako je vreme odmicalo, porodica se proširila, oni su dobili troje dece i imali su veoma skladan brak, niko za njih nije mogao da kaže ništa loše. Onda je došla 2017. godina kada Ivan odlučuje da ode u Rusiju kako bi tamo radio i uspeo da zaradi više novca. U startu je rekao da će retko dolaziti kako bi zaradio što više i tek nakon dve godine Ivan dolazi da obiđe porodicu u Velikom Trnjanu, zatim se navodno vraća za Rusiju i od tada mu se gubi svaki trag, apsolutno nikome se ne javlja na telefon.

Pronalazak Ivanovog tela

Biljana je svojim prijateljicama i rođacima govorila da je on počeo novi život u Rusiji, da živi sa nekom ženom i da ne želi ni sa kim da kontaktira pa čak ni sa svojom porodicom. Kako Braca kaže, Ivan je tada u očima meštana postao loš čovek i ljudi su prosto prestali da se raspituju o njemu. Biljana je za to vreme nastavila da radi i da se brine o deci. Komšije za nju nisu imale nijednu ružnu reč, jedino što su primetili jeste da je ponekad kući doveze jedan mlađi kolega iz firme.

Jednom prilikom, Biljana se požalila koleginici kako se Ivan ne javlja deci i zamolila je da sa svog broja pošalje poruku njenoj najstarijoj ćerki i rekla joj "Reci da je tata polomio telefon pa ne može da se javlja i da nema vremena jer mnogo radi", što je koleginica iz sažaljenja prema deci i učinila.

Kada je počeo rat između Rusije i Ukrajine komšije su ponovo počele da se raspituju o Ivanu, zanimalo ih je da li se on javlja i da li će se sada vratiti. Biljana je govorila kako Ivan uskoro treba da dođe i da joj je obećao da će se pimiriti i ponovo venčati u jednom manastiru kao i da ona jedva čeka da se to desi. Objasnila je da bi on trebalo da dođe između Vidovdana i Ivandana, što znači između 28. juna i 7. jula.

Biljanina tajna

Prilikom razotkrivanja ovog zločina razotkrivena je i Biljanina velika tajna, a to je da je ona imala ljubavnika sa kojim je bila u vezi. Mediji su prvobitno ljubavnika povezali sa ubistvo, ali protiv njega nema nikakvih dokaza. Radi se o mladiću koji je iz susednog sela, ima 28 godina i po zanimanju je advokat. On je dugo godina bio sa Biljanom u vezi, to su znali i njegovi roditelji i on je Biljanu finansijski pomagao oko izdržavanja dece. Moguće da je ona sa njim planirala brak i život i mislila je da je to jedini način da se reši Ivana.

Međutim, Biljana je 23. juna rekla svojoj deci da im tata dolazi i da njih dvoje idu do manastira Tumane, da će se zadržati 2-3 dana i da će se nakon toga svi zajedno preseliti u Beograd jer je, kako je pričala, Ivan kupio stan i automobil u Beogradu. Istog tog dana kada je Biljana otišla, ćerka ju je zvala ali se ona nije javila.

Zatim je nastavila da je zove i sutradan odnosno 24. juna i 25. juna ujutru ali odgovora nije bilo. Ćerka je shvatila da se njenoj majci nešto desilo i otišla je u policiju da prijavi nestanak. Istog momenta kreće potraga za Biljanom Stojanović.

Policija je odmah proverila da li je Biljana bila u manastiru Tumane, ali se ispostavilo da nije. U ponedeljak, 27. juna rano ujutru, najstarijoj ćerki sa nepoznatog broja stiže jeziva poruka u kojoj piše "Ne tražite je u manastiru već u desnoj strani dvorišta".

Policija je nakon toga došla, ušli su u šupu i zatekli Biljanu kako leži na belom čaršafu i pored nje praznu kutiju lekova za spavanje. Njeno telo je već bilo u fazi raspadanja jer su bile ogromne vrućine. Mrtvozotnik je zaključio da je uzrok smrti nastupila trovanjem lekovima te nije tražio nikakvu obdukciju.

Sahrana i neverovatan splet okolnosti

Svi su krivili Ivana zbog Biljanine smrti Odmah sutradan, 28. juna, obavljena je sahrana, a celo selo je bilo oblepljeno umrlicama na kojima je, među ožalošćenima iz porodice, pisalo i Ivanovo ime. Svi su mislili da se ubila jer nije mogla više da izdrži da živi sa činjenicom da ju je muž ostavio samu sa troje dece i svi su oduđivali i krivili Ivana. Čak je i sveštenik na sahrani rekao da ne vidi ovaj slučaj kao samoubistvo i da osuđuje sve muškarce koji ostavljaju svoje žene, decu i porodice.

Na toj sahranijedan čovek je doživeo infarkt i na licu mesta preminuo, inače je bio načelnik policijske uprave u Leskovcu. Taj čovek je obavio razgovor sa Biljaninom ćerkom i kada je saznao da je ona dobila poruku sa nepoznatog broja, to je prosledio kolegama koji su ubrzo pronašli ko stoji iza tog broja telefona, a on je priveden u policiju.

Nakon sahrane, rođaci su došli na ručak u porodičnu kuću, između ostalih, tu su bili i Ivanovi roditelji i brat koji je inače policajac. Pošto su svi osuđivali i krivili Ivana, da ne bi došlo do svađe njegov rođeni brat je izašao ispred kuće da proluftira glavu i ne sluša te priče.

U nekom trenutku, vođen verovatno instiktom ili nekim posebnim osećajem, krenuo je ka toj šupi u kojoj je pronađeno Biljanino telo, ušao je unutra i odmah mu je u oko upao beton na kom je i ona ležala kada je pronađena. Prvo što je spazio jeste da taj beton po boji odudara od ostatka poda. To mu je bilo sumnjivo, uzeo je kramp i počeo da kopa. Beton se veoma lako rušio što mu je bilo čudno i kada je otklonio beton naišao je na delove ljudskog tela i tada je pozvao policijsku stanicu i prijavio da je pronašao ostatke nečijeg tela na istom mestu.

Policija je odmah došla i počeo je uviđaj, pronašli su ostatke obezglavljenog tela koje je bilo zabetonirano na istom mestu gde je pronađena i ona, a u buretu koje je bilo pored zida primetili su da je naliven beton do jednog dela, a onda je odatle ispala ljudska glava. DNK analizom i veštačenjem utvrdiće se da li se radi o Ivanu Stojanoviću. Po svemu sudeći radi se o njemu jer se policijskom istragom utvrdilo da je Ivan u julu 2019. došao u Srbiju, ali ne postoji podatak da je ikad više napuštao Srbiju što znači da se u Rusiju nije vratio.

Noć ga pojela

"Moja petpostavka je da je najverovatnije neko Ivanu rekao da ona ima ljubavnika. On je došao a da se nikome nije javio da dolazi, došao je avionom do Beograda, a zatim kući i najverovatnije je došao kasno u noć. Ta noć ga je pojela. Samo Biljana zna kako. Došao je i završio je tamo gde su ga pronašli i nikad ga ne bi pronašli da Biljana nije sebi oduzela život na istom mestu. Ona je to uradila jer nije mogla da izdrži pritisak sopstvene savesti i nije mogla više da izdrži pitanja familije i poznanika o Ivanu.

Biljana je najverovatnije shvatila da je uzalud ubila svog muža i da ne može da se uda za advokata jer je ona pred zakonom udata za svog supruga, a Ivan je pred zakonom živ. Da bi se razvela treba da dođe on ili da pošalje svog advokata i pošto se našla u mat poziciji, verovatno više ne mogavši da živi sa teretom zločina koji je nosila na svojim plećima, odlučila je da izvrši samoubistvo trovanjem lekovima", priča Braca i dodaje:

"Ovo može da organuzuje samo podvojena ličnost, nikako ne mogu da shvatim da neko ko ovo uradi može da planira život i da uđe u ljubavnu vezu sa nekom drugom osobom. Ja ne opravdavam nijedno ubistvo, ali mafijaška ubistva su neuporediva sa ovakvim slučajevima.

Ako je htela da živi sa nekim drugim mogla je da kaže da se razvode i kraj priče. On je bio u njenoj kući, nije morala nigde da ide i sa njim je imala 3 dece. To je apsolutno neshvatljivo", zaključio je detektiv Braca Zdravković u emisiji "Lovci na ubice".

