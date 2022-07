VERUJE SE DA NEKO ZNA 'NEŠTO VIŠE': Celo selo Veliko Trnjane NA POLIGRAFU - Pronalazak Ivanovog tela u betonu izazvalo PRAVU pometnju!

Prošlo je više od nedelju dana od kada je telo Ivana Stojanovića (40) nađeno u buretu koje je bilo zazidano u šupi u dvorištu porodične kuće u selu Veliko Trnjane, tačnije, otkrio ga je njegov rođeni brat, Nenad koji je policajac, i to na dan sahrane njegove supruge Biljane (38) koja je počinila samoubistvo tako što se otrovala u istoj toj šupi.

Policija je prikupila dokaze i predala Višem javnom tužilaštvu, a kako smo nezvanično saznali, na ispitivanju, odnosno, poligrafu, su porodica, prijatelji i meštani pomenutog sela.

- Oni se ispituju u svojstvu građana, veruje se da je neko video nešto vezano za slučaj, da neko zna nešto više o zločinu... Prosto je nemoguće da je to sve tek tako zataškavano i to tri godine. Iako, prema prvim informacijama, ona nije imala saučesnika, tačnije, za to nema dokaza za sada, sumnja se da ipak tu ima još nečega - rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Podsetimo, iz kuće u selu Veliko Trnjane u kojoj je nađeno telo Biljane Stojanović (38) koja se ubila trovanjem u šupi, a potom na dan njene sahrane na Vidovdan nađen je i njen suprug Ivan (40) zazidan u bure za koga se verovalo da radi u Rusiji, zaplenjeno je, kako navodi sagovornik iz istrage ovog slučaja, više predmeta za koja se pretpostavlja da su korišćeni u zločinu.

- Kuća je zapečaćena. Izneti su noževi, sekire, sav alat... sve što bi moglo da se koristi prilikom ubistva Ivana Stojanovića. Oko kuće se jake policijske snage jer je istraga još uvek u toku - rekao nam je sagovornik koji rad na ovom slučaju.

Takođe se navodi da troje dece koje su Biljana i Ivan imali čuvaju prve komšije.

- Biljanina maćeha je otišla kod svoje sestre, a decu čuvaju komšije koje su im dalji rođaci - rečeno je za naš portal i dodaju da Ivanovo telo još uvek nije sahranjeno.

Više javno tužilaštvo u Leksovcu za Telegraf.rs je reklo koje su im tri stvari trenutno prioritet.

- Više javno tužilaštvo u Leskovcu u saradnji sa Policijskom upravom u Leskovcu vodi predistražni postupak radi prikupljanja dokaza i svih obaveštenja koja bi mogla da budu od koristi radi utvrđivanja identiteta učinioca krivičnog dela, s obzirom na postojanje osnova sumnje da je izvršeno krivično delo teško ubistvo. Radi utvrđivanja neposrednog uzroka smrti i identiteta NN lica pronađenog dana 28.06.2022.godine u selu Veliko Trnjane, Više javno tužilaštvo u Leskovcu donelo je naredbu za obdukciju leša NN lica i DNK veštačenje, što će biti obavljeno od strane Zavoda za sudsku medicinu u Nišu, a Više javno tužilaštvo do danas nije dobilo zapisnike o obdukciji i veštačenju - rekli su za naš portal.

Takođe se čekaju toksikološke analize zbog jedne sumnje.

- Toksikološkom analizom će se utvrditi da li mu je ubica, a prema dosadašnjim dokazima, to je uradila njegova supruga Biljana (38) čije je telo nađeno u šupi u dvorištu porodične kuće u kojoj se ubila tako što je popila otrov, dala neke tablete, pa ga ubila nožem na spavanju. Za sada nema dokaza da ga je ubila sa još nekim - rekao nam je sagovornik.

Uvukla maćehu u zločin?



Kako se veruje, Biljana je uvukla maćehu Stojanku u zločin, a da ona toga nije bila svesna.

- Ona joj je, kako se pretpostavlja, pomagala u zločinu, a da toga nije ni bila svesna. Dok je Biljana zazidavala Ivanovo telo, Stojanka joj je, navodno, dodavala cigle. Veruje se da je Biljana i ranije imala "momente" da zazidava stvari po kući, tipa pare, nakit, jer se plašila da je ne opljačkaju... Tako je tada od Stojanke tražila pomoć, kao da joj pomogne da zazida neke dragocenosti. Prema nezvaničnim pretpostavkama, Stojanka joj je dodavala cigle, a da nije znala o čemu se radi - rekao nam je sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Nad ovim slučajem obavio se veo crne misterije i otvorena su mnoga pitanja na koja istražitelji za sada nemaju odgovor.

Mnogi se pitaju - zašto niko iz porodice nije reagovao na njegovo nejavljanje iz Rusije, obzirom da je Biljana pričala da je otišao tamo da radi.

Biljana je, kako su naveli Ivanovi roditelji Jovan i Ruža, rekla svima da se on vratio u pomenutu zemlju, a od tada je prošlo tri godine. Meštani su takođe verovali u tu priču. Međutim, tek sada je otkriveno da je zabeležen Ivanov ulazak u Srbiju pre tri godine, ali ne i izlazak. Na tu priču "naseo" je i Ivanov rođeni brat Nenad koji je policajac.

Njihovo troje dece, od kojih je jedna ćerka punoletna, druga maloletna i sin koji je najmlađi dali su izjavu u policiji u kojoj su rekli šta im je ona pričala sve vreme.

- Rekli su da im je ona govorila da otac nema telefon i da ne može da ih zove - rekao nam je sagovornik iz istrage.

Ono što će, verovatno zauvek ostati pitanje bez odgovora je - zašto se Biljana ubila?

Tu tajnu odnela je u grob, kako i, ako se dokaže da je ona ubila svog supruga, motiv tog svirepog zločina...

