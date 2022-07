VELJKO BELIVUK ZVEZDA NA MREŽAMA! Ozloglašenog kriminalca VELIČAJU KAO BOGA - Evo ko to radi i šta kažu stručnjaci: ZABRINJAVAJUĆE

Nimalo čudna pojava u Srbiji.

Veljko Belivuk posle svakog suđenja sve je veća zvezda na društvenim mrežama, a bivši obavešatajac Boža Spasić i dr Gordana Mišev, stručnjak za bezbednost, kažu da to ni malo nije čudna pojava u Srbiji.

- I dan danas su Arkan i Giška udarne ličnosti. To su ti neki recidivi u našem društvu, gde pretpostavljamo da su mladi ljudi koji ih veličaju. To su slobodni strelci koji iskazuju svoj animozitet prema policiji i državi. Ono što zabrinjava je da je mafija zauzela i društvene mreže i da kroz veličanje Veljka Belivuka prenose poruke onima koji to treba da čuju - kaže Spasić.

Mišev je istakla da se pune stupci crnom hronikom.

- Mi smo društvo koje je napravilo profesije za kojima nam ne treba mnogo pameti. Internet je dao mogućnost da budu mnogo važni. Sa druge strane veličanje Belivuka radi se i zbog lajkova. Mislim da to nisu idoli naše dece - kaže Mišev.

Ona je istakla da će se danas Marko Miljković i Belivuk izjasniti da nisu krivi i da očekuje da će suđenje trajati duži vremenski period.

Boža Spasić naveo je da suđenje Veljku Belivuku samo pokazuje koliko je Srbija jaka zemlja.

- Kada govorite da će se kroz ovo suđenje još nešto otkriti, neće se otkriti. Politička pozadi slučaja Belivuk, zna se ko je učestvovao u tome, samo je država stala sa tom istragom, ozbiljno suđenje klanu Belivuk započeće se tek na jesen. Tu imate trideset optuženih i preko 60 dokaza. Nema šanse da se neko izvuče u ovom suđenju - istakao je Spasić.

Mišev je navela da je poznato da su naši sudovi spori i tromi, ali tok suđenja se sigurno neće menjati.

- Bolje da bude sporije i da nema propusta. Pola godina će sigurno trajati suđenje, minimum je to očekivani period do izricanja kazne. Neosporno je da će biti svi osuđeni - kaže Mišev.

Spasić naveo je da će svaki slučaj u borbi sa mafijom izbaciti one koji ne valjaju iz nadležnih organa.

- Svi optuženi prebacuju sa krivicu sa jednog na drugog. Organi su očišćeni od loših momaka. Posle njih je ostalo mnogo praznog prostora, dobro je da suđenje što duže traje, jer su se svi oni koji bi hteli da uskoče na mesto Belivuka i Miljkovića sakrili u mišiju rupu - istakao je Boža Spasić.