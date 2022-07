(FOTO 18+) LALIĆ POVRAĆAO KADA JE VIDEO SLIKU: Evo kada je Belivukov koljač PROPEVAO! Žrtve silovao sekirom i komadao, pa se KEZIO NAD TELIMA

Srđan Lalić (36), član klana Veljka Belivuka u sredu se ponovo našao na optuženičkoj klupi za zločine za koje se tereti kao član ove kriminalne organizacije.

Srđan Lalić uhapšen je prošle zime u stanu u prigradskom naselju u Beogradu, a kod njega su tokom pretresa pronađeni sat "roleks", brojač novca, GPS uređaj za praćenje, telefoni i računari, dok ispred vrata i na terasi svog stana ima brojne kamere za video-nadzor. On je u sredu pred sudom u Beogradu priznao krivicu za zločine za koje se tereti.

Lalića je ministar unutrašnjih poslova Srbije Aleksandar Vulin javno označio kao zločinca u okviru ove kriminalne grupe na uznemirujućoj fotografiji sa Veljkom Belivukom i žrtvom sa zamagljenim likom. Prema rečima ministra policije, Belivuk i Lalić se "keze" nad žrtvom na objavljenoj fotografiji, a neimenovani muškarac je nakon toga ubijen.

Na početku istrage okarakterisan je kao "vojnik" Velje Nevolje koji nije imao kontakte sa velikim "zverkama" i nije bio uključen u strateško vođenje kriminalnih poslova. Bio je "pion" od poverenja, pa su ga koristili da namami žrtve u "kuću smrti" u Ritopeku, ali i da direktno učestvuje u zverstvima, kao što slika implicira. Lalić se pominje kao učesnik u ubistvima Lazara Vukićevića, Aleksandra Gligorijevića Pukija i Milana Lejpoje.

Saopšteno je da je on teško podneo saslušanje o optužbama na svoj račun. Lalić je na saslušanju najpre tvrdio da nema nikakve veze sa likvidacijama, a navodno, kada su mu predočili jezivu fotografiju, on je počeo da povraća.

On je po zanimanju IT stručnjak koji je u Belivukovom klanu bio zadužen za nabavku i održavanje kriptovanih telefona sa aplikacijom Skaj, putem koje su pripadnici ovog klana komunicirali međusobno i razmenjivali fotografije zločina. Sam Lalić je posle hapšenja rekao da je po zanimanju IT inženjer i da je završio privatni fakultet. Tada je rekao i da zarađuje od bitkoina i da su mu mesečna primanja oko 1.300 evra.

"Lalić je uhapšen 4. februara. U početku se sumnjalo da je njegova uloga bila samo da obezbeđuje telefone sa aplikacijom Skaj za šifrovanu komunikaciju, registruje hosting i pere novac, jer je trgovao bitkoinima. Međutim, istražitelji su ostali šokirani kada su shvatili da stručnjak za kompjutere sa zadovoljstvom drži glavu izmučene žrtve", saopštio je izbor iz istrage za Blic.

ŽRTVAMA ČUPAO NOKTE I SILOVAO IH SEKIROM

Kako je utvrđeno istragom, Srđan Lalić je, osim čupanja noktiju, pojedinim žrtvama lično vadio oči, sekao ih po zadnjici i butinama, čime im je nanosio jezivu bol, pekao ih je peglom po leđima, rukama i nogama i učestvovao je u komadanju tela i mlevenju ljudskih ostataka u mašini za mlevenje mesa. Prema svedočenjima uhapšenih članova klana, Srđan Lalić je jednu žrtvu čak i silovao drškom od sekire.

O surovosti klana svedoči i navodna prepiska koju su vodili dok je Lazar Vukićević mučen u Ritopeku:

Miloš Budimir: "Može Beri Mils (šifrovano ime Srđana Lalića), on je majstor za nokte da ti sredi."

Marko Budimir, Milošev brat: "A ti samo kolješ, zaboravio sam."

Miloš Budimir: "Ne, brate, Beri Mils čupa nokte, to nisi znao, to je novost, naživo sve, sa armiračkim kleštima."

Srdan Lalić: "Hahahahahah."

U telefonima osumnjičenih pronađene su i druge fotografije na kojima se vide odsečene glave, stopala, leđa u koja su zabodeni noževi, a koje su oni razmenjivali preko aplikacije za koju je Lalić bio zadužen. Rečeno je da forografije nisu jedini dokaz, međutim to je istražnim organima olakšalo pripremu optužnice.

"Fotografije nisu jedini dokazi koji su prikupljeni u istrazi. Dokaza ima mnogo i optužnica će uskoro biti podignuta. Upravo su slike koje su razmenjivali među sobom dokaz surovosti koji su sami obezbedili istražiteljima", ispričao je izvor.

UPOZORAVAMO VAS DA SLEDE FOTOGRAFIJE UZNEMIRUJUĆEG SADRŽAJA!