'IZMASAKRIRAO IH DO NEPREPOZNATLJIVOSTI!' Meštani Zmajeva: Dedi pre nekoliko meseci nestalo 20.000 evra, odmah posumnjao na UNUKA!?

Tela muškarca D. M. (74) i njegove sestre od ujaka Z. Dakić (83), koja je iz Hrvatske došla pre par godina i od tada živi sa njim, pronađena su u porodičnoj kući u u ulici Radoja Domanovića u Zmajevu, a sumnja se da je reč o dvostrukom ubistvu.

Kako nezvanično saznajemo, ćerka je sinoć pozvala policiju, gde je rekla da joj se otac ne javlja na telefon, a da živi sam. Policija je oko 23 časa obila kuću i unutra zatekla dva tela, sa povredama i sa vidljivim tragovima krvi.

Komšije kažu da ništa nisu videle, ni čule.

Unuk osumnjičen

Sumnja se da je dvostruko ubistvo počinio unuk U.P. (29) nastradalog dede. Na ulaznim vratima kuće razbijeno je staklo, pa se pretpostavlja da je osumnjičeni slomio kako bi lakše ušao u kuću sa namerom da ućutka dedu. S obzirom da je s njim bila i njegova sestra od ujaka, on je rešio da se i nje otarasi, u nadi da se neće saznati da je on.

- Pre par meseci deda Draganu je nestalo iz kuće 20.000 evra. Odmah je posumnjao na tog unuka. Ušao je u raspravu sa njim. Čak je podneo i krivičnu prijavu protiv njega. Nakon neviđenog masakra koji je počinio najverovatnije pre dva dana, on je ukrao automobil i pobegao. Njegov mobilni telefon je isključen - kaže naš izvor blizak istrazi.



Ćerka, R. P., inače ima tri sina i ćerku i žive na drugom kraju Zmajeva i kako se priča po selu ni ona nije bila u dobrim odnosima sa ocem.

- Ovakav horor se još nije dogodio u našem selu. Niko od nas ne može da veruje. Znamo da su R.P., deca bila dobra, jedino se taj izdvajao, čak se spominjala i neka droga. Ali da tako uradi dedi i baba-ujni to je strasno. Kažu da ih je izmasarkirao do neproznatljivosti.

