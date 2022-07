Izvor: Pink.rs, Foto: Foter/Keith Allison via Foter.com CC BY SA | |

UHAPŠEN MUŠKARAC NA PALILULI: Sumnja se da je on izazvao POŽAR u dalmatinskoj ulici?!

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu, Policijske stanice Palilula, uhapsili su O. S. (1978) zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Sumnja se da je on jutros namerno izazvao požar u stanu u Dalmatinskoj ulici. Vatrogasne ekipe su ubrzo po dojavi ugasile požar, u kojem nije bilo povređenih osoba, dok je pričinjena materijalna šteta. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu.

Autor: