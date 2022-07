OGLASIO SE ZORAN MARJANOVIĆ! Dani ga dele od IZRICANJE PRESUDE za ubistvo supruge, on večeras poslao poruku: ISTINA ĆE ZASIJATI KAD-TAD!

"Moja savest je čista", tvrdi Zoran Marjanović.

Nakon što je Tužilaštvo u završnoj reči tražilo 40 godina zatvora za Zorana Marjanovića, optuženog da je 2016. godine ubio suprugu Jelenu Marjanović, oglasio se i optuženi.

Kako je izjavio, njegova savest je čista, a tokom celog procesa suđenja i pre njega, govorio je samo istinu.

- Meni je savest čista i istina je na mojoj strani, jer se istine držim i istinu govorim od prvog dana. Nekada su do istine i pravde jako teški i trnoviti putevi, ali ma koliko teško bilo, do njih će se stići i one će zasijati kad-tad - rekao me Marjanović za Informer.

Tužilac: Odbrana mu je nelogična

Podsetimo, Više javno tužilaštvo u Beogradu predložilo je danas sudu, u završnoj reči pred presudu, da Zorana Marjanovića proglasi krivim i osudi ga za ubistvo supruge Jelene Marjanović na maksimalnu kaznu koja mu po zakonu preti - 40 godina zatvora!

U završnoj reči, zamenik Višeg javnog tužioca Nikola Uskoković izjavio je da je dokazano da je Zoran 2. aprila 2016. godine, oko 17 sati u blizini kanala koji se nalazi u naselju Crvenka u Borči, kod električnog stuba broj 220, na svirep i podmukao način ubio svoju suprugu.

Odbrana Zorana Marjanovića tvrdi da ne postoji nijedan dokaz koji tereti Zorana Marjanovića i koji ide u prilog tome da je osumnjičeni ubio suprugu.