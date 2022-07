JEZIVO: DEDU IZMASAKRIRAO SEKIROM DO NEPREPOZNATLJIVOSTI! Ubica nije znao da ga snimaju kamere u kući, nižu se BOLESNI DETALJI MASAKRA

Surovo ubistvo zgrozilo je meštane Zmajeva.

Meštani Zmajeva ne pamte da se u selu ikada dogodio ovako krvav zločin i kažu da su čuli za optužbe da je M. P. (29) pre godinu dana opljačkao svog dedu, sada pokojnog D. M. (74) koga je navodno zajedno sa sestrom Z. D. (83) iskasapio sekirom.

Detalji celog zločina samo se nižu i sve su suroviji.

- Koliko znam, to još ništa nije zvanično razjašnjeno. M. P. je radio tu u selu kod nekog privatnika i od starta nam je bilo sumnjivo da bi baš svog dedu opljačkao. Povrh svega, pokojni D. M. jeste bio dobro situiran, ima dosta zemlje, bavi se poljoprivredom, pomagao je mnogim ljudima ali mi je malo neverovatno da je baš toliko novca koliko se sumnja da mu je unuk (20. 000 evra) ukrao, držao u kući – priča komšija pokojnika, piše Blic.

"Nije baš bio neka cvećka, ali..."

Dodaje da je cela porodica ubijenog fina, čestita i poštena, da su mu ćerka i ostali unuci dobra deca.

Kaže da unuk i nije bio baš neka „cvećka“ ali da prosto ne može da poveruje da bi počinio tako strašan zločin. Podsetimo, žrvi je u utorak umrla rođena sestra i on se nije pojavio na sahrani u sredu. Ćerka ga je zvala celo popodne i uveče je otišla do kuće jer je posumnjala da nešto nije u redu.

Pošto niko nije otvarao vrata, ćerka je pozvala policiju koja je razvalila vrata i zatekla brata i sestru u lokvi krvi. Odmah je urađen uviđaj i pokrenuta istraga zbog ovog zločina koja je policiju dovela na trag da je zločin verovatno počinio unuk koji se porodici ne javlja od utorka.

Policija intenzivno traga za M. P. koji je sa mesta zločina pobegao dedinom „Dačijom“ i ima prednost od minimum 24 sata u odnosu na organe gonjenja. Prvo se mislilo je da ubica verovatno u zemlji, ali je onda iz istrage došla nova informacija koja otvara mogućnost da je ubica mogao da pobegne preko granice Srbije.

Otac ne može da veruje: "Nije on takav..."

Otac osumnjičenog potvrdio je da je njegov sin osumnjičen za ubistvo. U suzama je kazao da policija traži njegovog sina i da ne zna šta se desilo.

- Ne mogu da poverujem u to, nije on takav. On živi sa devojkom u drugoj kući. Nisam ga video od utorka. Ne javlja se na telefon. Ne mogu da stupim u kontakt sa njim - kaže otac sležući ramenima zbog nesreće koja je zadesila njegovu porodicu.

Otac je potvrdio da se njegova porodica „udaljila“ od pokojnog D. M. ali da je ćerka održavala kakav takav kontakt sa njim dok njihova deca i nisu.

- Zato mi i nije jasno otkud Marko tamo ako je uopšte i bio tamo. Ne mogu da se pomirim sa tim čak ni da je osumnjičen da je ubio dedu. On radi tu u Zmajevu u jednoj privatnoj firmi i raspitajte se po selu i čućete da on nikada ne bi mogao takvo nešto da uradi – tvrdi otac osumnjičenog.

Kaže i da se sestra od ujaka ubijenog pre godinu dana preselila u Zmajevo kako bi u miru sa bratom provela staračke dane pošto su oboje bili sami.

Plačući dodaje i da je ipak sve malo sumnjivo jer se osumnjičeni ne javlja i gubi mu se svaki trag od datuma kada je i njegov deda prestao da se javlja na telefon, odnosno od kada je ubijen.

Ceo zločin snimile kamere u kući

Kako mediji saznaju od izvora bliskog istrazi, ceo događaj su zabeležile sigurnosne kamere.

- On je znao za kameru ispred kuće, koju je pre nego što je ušao unutra razbio sekirom koju je poneo kako bi počinio nezapamćeni zločin. Međutim, nije znao ili je zaboravio da kamera postoji i u kući, a upravo je ona sve zabeležila. Baku je jednim udarcem sekirom usmrtio, dok se na dedi iživljavao. Bukvalno ga je izmasakrirao do neproznatljivosti - pranosi sagovornik Kurira nove jezive detalje brutalnog ubistva.

Od tog momenta, njemu se gubi trag. Navodno, kako je rekla njegova devojka sa kojom živi u zasebnoj kući, ona ga je poslednji put videla u utorak ujutru, kada je otišao na posao. Kako je rekla u policiji, od tada joj se nije javljao.

Devojka izjavila da joj je bio čudan veče pre.

- Kaže da joj je i prethodno veče bio čudan. Čak se nekome i požalila da ne zna šta mu je, kao da je malo psihički popustio, da ga mnogo voli i da bi volela da mu pomogne, ali ne može kada ne zna zašto je tako nervozan. Ona ne veruje da je on tako nešto mogao da uradi i da je on jako dobar - zaključio je sagovornik.