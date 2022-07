ZA SVE KOJI SU IMALI NEDOUMICE! Nakon JEZIVE TRAGEDIJE na privatnoj klinici, oglasio se BEOGRADSKI KIROPRAKTIČAR: Ne sme ni da boli!

Tragedija koja se dogodila u Beogradu 9. jula, kada je preminuo čovek prilikom nameštanja atlasa, potresla je sve, a kiropraktičar i fiziotreapeut su za MONDO objasnili kako je moglo da dođe do ovoga.

Jeziva tragedija koja se dogodila prethodne nedelje u Beogradu u kojoj je nesrećni čovek izgubio život prilikom nameštanja atlasa, potresla je sve. M. Đ. (58) preminuo je na Institutu za ortopediju na Banjici, gde je prevezen posle tretmana nameštanja prvog kičmenog pršljena u privatnoj klinici u Beogradu. Čovek je na Institutu preminuo 9. jula, a tužilaštvo je ponedeljak obavešteno o celom događaju, nakon čega je dalo nalog da se obavi obdukcija.

O tome koliko je zapravo opasan ovaj zahvat objasnio je za medije kiropraktičar iz Beograda, koji je želeo da ostane anoniman, kao i to šta je neophodno uraditi pre samog tretmana nameštanja atlasa i kiropraktike.

"Prvo mora da se ispita istorija bolesti pacijenta koji dolazi na tretman. Dakle neophodno je znati da li je neko imao povrede, traumu ili da li ima neku bolest koja može da utiče na oslabljenje kosti. Potrebno je pripremiti osobu za tretman masažom i opuštanjem mišića. Mi kiropraktičari nemamo direktan kontakt sa ovim pršljenovima kada radimo. Naš tretman se zasniva na tome da samo istežemo prvi pršljen i tu ne može doći do povrede. Nameštanje atlasa je nešto drugo. Tretman se, koliko ja znam, radi 'pištoljem' gde se pršljen direktno gura, i samim tim može doći do povrede ako nešto pođe po zlu. Takođe, sam tretman ne bi trebalo da bude agresivan niti bi smeo da boli i ne rade ga kiropraktičari", rekao je on za naš portal, dok se na sajtu klinike gde je došlo do povrede navodi da ovaj tretman lekar fizijatar.

Takođe, kiropraktičar je objasnio da ovaj tretman mora da radi stručno lice kao i da bez rendgena i odgovarajućih pregleda, ne bi trebalo pristajati da se ovaj tretman uradi.

"Tretman nameštanja atlasa, kao i tretman kiropraktike mora da radi stručno lice. Mnogo je slučajeva gde su ljudi samoprozvani kiropraktičari. Malopre mi je bio mladić koji je već bio na tretmanu kod kiropraktičara i objasnio mi je da mu on nije proverio istoriju bolesti kao i da ga ništa nije pitao, već je počeo odmah da radi. Ja ne mogu da kažem kako je došlo do ove tragedije, jer ne znam kojom tehnikom je rađen tretman, ali moguće je da je pacijent pre tretmana već imao neku povredu na pršljenu ili je imao bolest poput osteoporoze."

"Prvo mora da se odradi snimak na RTG bolesnog dela, posle toga se kreće sa laganim masažama i proveri se da li postoji neko priklještenje da se prvo to reguliše, a onda se u zavisnosti od toga dalje gleda šta i kako treba da se uradi što se tiče nameštanja. U principu u 70% slučajeva su to priklještenja koja redovnim masažama mogu da se izvuku i srede, a u većini slučajeva postoje kiropraktičari koji su završili uglavnom običan kurs ili se školovali preko interneta".

Fizioterapeut je takođe rekao da svaki problem može da se reši masažom i vežbama, kao i da ljudi koji ne moraju ne bi trebalo da se podvrgnu ovakvim vidovima terapije.

"Ja uglavnom preporučujem lično masaže i vežbe jer u većini slučajeva mogu da srede problem, kiropraktiku i nameštanje atlasa baš i ne, iskreno. Ko može da izbegne naravno bilo bi dobro."

Na sajtu klinike, za koju mediji navode da se tu dogodila tragedija, takođe je objašnjeno kako se radi tretman nameštanja atlasa.

"Sam tretman je bezopasan, traje desetak minuta, bez naglih hiropraktičarskih pokreta i trzaja, a izvodi se specijalnim aparatom. Bol je individualna stvar, nekog boli manje, nekog više, a nekog ni malo. Jačina bola zavisi od iščašenosti Atlasa, od bolnosti mišića na kojima se radi i praga izdrživljosti bola pojedinaca."

Na klinici u kojoj je bio M. Đ. radi lekar koji je u javnosti predstavljan kao jedan od svetski priznatih stručnjaka za nameštanje prvog vratnog pršljena atlasa. Doktor vrlo često gostuje na domaćim televizijama gde detaljno govori o tretmanu i benefitima atlasne terapije. Kako je istakao u jednoj emisiji, radi se o "naučno utemeljenoj, klinički dokazanoj, bezbednoj, kratkorajnoj i vrlo efikasnoj metodi vrataćanja atlasa u vertikalnu osovinu".

"Radi se o jednoj tehnici koju bi morao da izvodi lekar posebno edukovan za ovu vrstu terapijskog tretmana koji inače nije dugotrajan i rešava mnoge druge probleme koji nastaju kao posledica", rekao je doktor u jednom intervjuu.

