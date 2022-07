DECA GLEDALA KAKO IM TONU OČEVI: Nastavljena potraga za dvojicom muškaraca koji su nestali u Savi

U potragu za dvojicom meštana sela Takovo, kod Uba, S. L. (29) i A. M. (29), koji su nestali u nedelju, oko 18.20, posle prevrtanja čamca na Savi, kod Prova, u vladimiračkom kraju, danas se uključila i Žandarmerija, sa ronilačkim ekipama.

Sa njima je u čamcu bio i njihov drug N. L. (27), koji je uspeo da ispliva iz reke.

Trojica prijatelja bila su zajedno sa suprugama i decom na porodičnom pikniku u jednoj vikendici, čijeg vlasnika poznaju, u Provu. Odlučili su da se rekom provozaju motornim čamcem vlasnika vikendice, ali se u jednom trenutku motor ugasio. Pokušali su, ponovo, da ga upale. Mučili su se i uspeli u tome, ali je onda voda prodrla u čamac i to na mestu gde je Sava duboka oko pet metara. N. L. je uspeo da iskoči i da ispliva do obale, dok su njegovi drugovi, koji su neplivači, nestali pod vodom. NJihove supruge i petoro dece bili su na obali i posmatrali užasnu scenu, nemoćni da im na bilo koji način pomognu.

- Strašno je bilo slušati žene i decu kako ih, nemoćni da pomognu, dozivaju, a odgovora nema - pričaju očevici. - Nema ni tragova od čamca. Ko zna dokle su otišli. I oni i čamac. Tračak nade je bio da su se nekako dokopali obale, koja je šumovita, pa ne mogu da se jave dok ne prođu sve staze i bogaze i ne sretnu nekog da im da telefon, pošto ga nisu imali kod sebe.

MEŠTANI TAKOVA NE GUBE NADU

Meštani Takova, koje je praktično predgrađe Uba, i dalje se nadaju da će A. M. i F. L., očevi troje, odnosno dvoje dece, ipak biti pronađeni spaseni.

- To su sve sjajni ljudi iz dobrih porodica, dugogodišnji prijatelji koji se redovno druže. Užasno je šta su njihove žene i deca morali da vide. Niko od nas ovde i dalje ne želi da misli na najgore, jer bi to bila neopisiva tragedija koja je zadesila ceo ovaj kraj - pričaju meštani Takova.

Po rečima naših sagovornika, N. L. koji je uspeo da se spase, bio je u potpunom šoku, ne uspevajući da opiše detalje kako je voda prodrla u čamac, rekavši samo da su njegovi prijatelji, inače korpulentni mladići, nestali pod vodom praktično u sekundi i da sam ne zna kako je uspeo da dopliva do obale.

U potragu su se u nedelju uveče uključili policajci iz Vladimarca, njihove kolege iz Šapca, kao i meštani, tragajući skoro čitavu noć, ali bez uspeha. Traganje je nastavljeno i juče pod nadzorom Višeg javnog tužilaštva u Šapcu, koje policija informiše o svemu šta se preduzima od naloženog.

- Čudna je ćud Save, a pred roniocima je težak zadatak - kažu upućeni.

