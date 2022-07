'MALO SAM POPIO!' Vozač koji je kolima uleteo u kafić tereti se za dva krivična dela! NAVIJAČ UMALO POBIO LJUDE NA ROĐENDANU!

Kako Kurir nezvanično saznaje, policija je tokom jučerašnjeg dana uhapsila osumnjičenog vozača i ispostavilo se da je reč o S. A., koji je javnosti poznat kao navijač Partizana, koji je 2013. godine na derbiju skinuo pantalone i donji veš i pokazao zadnjicu, što je zabeleženo i fotoaparatima i kamerama, a slika je dostupna javnosti i dan danas. Zbog tog gesta on je dobio nadimak "golog*zi navijač".

Mogli svi da izginu

- Da smo ostali napolju, sve bi nas pobio. Uleteo je strašno! Sve je ostalo polonljeno, stolovi, stolice, suncobrani... Puklo je ko bomba, sve se zatreslo. Ceo prednji auta je potpuno uništen, njega su posle odšlepali, jer nije bio u voznom stanju.

Kako su očevici dodali, vozač "mercedesa" je posle udesa izašao iz kola, kao i devojka koja je, po njihovim rečima, bila na mestu suvozača.

- On je samo pitao da li ima mrtvih, a onda je otišao. On na jednu stramu, a ta devojka na drugu - kaže izvor i dodaje da jedna od povređenih devojaka ima teže povrede.

Osumnjičeni je juče posle policijske potrage uhapšen dok se nalazio u automobilu sa svojim ocem, ali na mestu suvozača.

- On je rekao da je otišao s mesta nesreće jer je "malo popio" - nezvanično saznajemo do izvora upoznatog sa slučajem.

Dva krivična dela

S. A. je određeno zadržavanje do 48 sati, posle čega će biti saslušan u tužilaštvu.

- Sumnjiči se za dva krivična dela - teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja i nepružanje pomoći licu povređenom u saobraćajnoj nezgodi - objašnjava naš izvor.

"Iznervirali su me vatrogasci!"

A. S. je zbog incidenta na utakmici 2013. godine pokazao zadnjicu pripadnicima Žandarmerije, a to svoje ponašanje, kako su tada pisali mediji, u policiji je objasnio rečima: "Iznervirali su me vatrogasci zato što su polivali ljude koji su mirno sedeli na tribinama. Zbog toga sam, besan i revoltiran, skinuo pantalone i gaće i pokazao zadnjicu". Navijač Partizana bio je hapšen i 2012. i tada je u pritvoru proveo sedam dana. Protiv njega su ranije pokrenuta i tri prekršajna postupka, i to zbog nedoličnog i nasilničkog ponašanja.