OPTUŽENI ZA UBISTVO ĐOKIĆA OPET MENJA ISKAZ! Džonić tvrdi da je zbog OVOGA pokušao da svali krivicu na BRAĆU JOJKE

Goran Džonić iz aleksinačkog sela Moravac optužen za teško ubistvo tročlane porodice Đokić, na današnjem saslušanju pred Višim javnim tužilaštvom u Nišu priznao je da je za stravičan zločin lažno optužio svoje komšije Aleksandra i Kostadina Miloševića, poznatije kao braća Jojke.

Goran i njegov sin Stefan ponovo su dali iskaz u tužilaštvu, jer je Viši sud u Nišu krajem juna po drugi put odbio da potvrdi optužnicu i naložio dopunu istrage protiv Džonića u cilju potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja.

Advokat Zoran Vitković, punomoćnik rodbine žrtava, saopštio je da je Džonić nastavio sa taktikom koju primenjuje od hapšenja, a čiji je cilj da izbegne odgovornost i zamagli stanje stvari.

- On je danas učinio ono što se od njega i očekivalo, ono što je radio od početka istrage, a to je menjanje iskaza u svakom trenutku u kojem proceni da mu to ide najviše u korist.

Goran je isključio braću Miloševiće kao izvršioce ovog krivičnog dela i tvrdio da ih je optuživao za zločin, jer mu je to naredio neki policijski inspektor iz Beograda.

Nastavio je da pokušava da izbegne krivičnu odgovornost i da zamagljuje dokaze koji ga terete, a poziva se na neke druge koji ne mogu da se ispitaju - kaže Vitković.

Džonić, kako tvrdi punomoćnik rodbine, očigledno smatra da je to za njega najbolji način da pokuša da izmakne pravdi.