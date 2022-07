VLADIMIR NIJE IMAO NIKAKVE ŠANSE DA PREŽIVI! Spasioc koji je učestvovao u akciji na Tari otkrio NOVE DETALJE: Sa litice spasena trojica kaskadera

Telo scenskog rekvizitera Vladimira Milivojeva (51), koji je nastradao kada je pao u provaliju na Tari, izvučeno je nakon višečasovne akcije vatrogasaca-spasilac.

Ivan Bacetić, komandir Vatrogasno-spasilačkog bataljona iz Užica otkrio je za medije kako je ova akcija izgledala.

- Dobili smo dojavu od pripadnika Nacionalnog parka i filmske ekipe koja snima film „Oluja“ da je u toku pauze koju su napravili na vidikovcu, koji se nalazi na nekih 50 metara od vidikovca Banjska stena, član ekipe pao niz liticu. Tri člana ekipe, tri kaskadera, pokušala su da dođu do stradalog lica. Jedan je uspeo da dođe do njega, a onda je pokušao da se vrati, ali bez uspeha. Kaskaderi su ostali zarobljeni na toj litici. Pomoću spasilačkog užeta uspeli smo prvo da dođemo do njih trojice, njih smo prvo spasli i evakuisali - kaže Bacetić i dodaje da se nakon što su kaskaderi bili na sigurnom, krenulo u potragu za telom poginulog.

Telo bilo u provaliji dubokoj 300 metara

- Kada smo završili sa evakuacijom kaskadera, krenuli smo dalje u pretragu terena - odeće, obuće, kao i samog nastradalog lica. Telo se nije videlo odmah, bilo je 250-300 metara u provaliji. Spuštanjem niz uže došli smo do tela nastradalog, spustili potrebnu opremu i pripremili ga za transport.

Kako kaže, intervencija je bila veoma zahtevna.

- Potrebno je mnogo tehnike i spasilačke opreme, zbog čega smo se odlučili da ga spustimo na nama lakši način - nizbrdo, a ne da ga vučemo uzbrdo. Potom smo se spustili oko kilometar do puta koji vodi od Perućca ka Derventi, uz samo jezero. Tu je bilo vozilo Hitne pomoći, kao i pogrebno vozilo. Doktorka je, nažalost, mogla samo da konstatuje smrt lica.

Akcija trajala devet sati

Akcija spasavanja kaskadera i izvlačenja tela trajala je satima.

- Mi smo oko 19 časova završili, kada je konstatovana smrt. Dojavu smo dobili oko 10.20 časova, za nekih sat i po bili smo na licu mesta. Bilo je to devet sati aktivnog rada. U akciji su učestvovala tri vatrogasca iz Bajine Bašte sa jednim vozilom, iz Nacionalnog parka četiri rendžera i dva vozila i Tim za spasavanje iz Vatrogasne jedinice iz Užica sa šest vatrogasaca - kaže Bacetić.

Kaskaderi koje su zatekli na litici, kako kaže komandir, bili su jako iscrpljeni.

- U takvim situacijama na početku vas udari adrenalin. Posle dejstva tog adrenalina, vi bukvalno budete nesposobni za bilo šta, budete bledi, iscrpljeni... Prvo smo im doneli vodu, popričali sa njima, rekli im da će sve biti uredu, da ćemo izvući njihovog kolegu. Rekli smo im i da prvo moramo njih da spasemo, da oni budu bezbedni i da tek onda nastavimo sa radom. Ako ima neko iznad nas, iznad spasilaca, postoji mogućnost ranjavanja, od kamena, drveća i svega što postoji na takvom terenu.

"Šanse da rekviziter preživi bile su nikakve"

Šanse da nesrećni čovek preživi, prema rečima Bacetića, bile su nikakve.

- Imali smo slučaj jednog lovca koji je išao da lovi divokozu u Jagoštici, njega smo našli nekih 470 metara u klancu. Tada nismo mogli da radimo spuštanje, već smo se vraćali uzbrdo. Tu se bukvalno spuštamo u kanjon Drine, pa samim tim nismo mogli nizbrdo. Imamo i slučaj Kineskinje koja se obesila na nepristupačnom terenu na putu Perućac - Mitrovac. Jedan momak stradao je na istom ovom mestu, praveći selfi. Svake godine bude po minimum dve nesreće, čemu najviše doprinose selfiji koji se prave.

Važan apel građanima

On je apelovao na građane da vode računa o sebi i da „ne izazivaju sudbinu“.

- Svuda na tim pozicijama rendžerska služba iz Nacionalnog parka postavila je upozorenja na kojima piše šta ne treba raditi, da ne treba prelaziti preko ivice, naslanjati se na ogradu, pogotovu slikati se. Kada dođete na Banjsku stenu, čitav red ljudi čeka da napravi selfi sa vidikovca, da bi prešli preko ograde, na stenu, a ispod stene je ambis od 300-400 metara. Što raditi takve stvari, ako već postoji upozorenje.