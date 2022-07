KRILI SU DA JE ONAJ DRUGI NA SAMRTI! Dok je Milan posle 'nameštanja kičme' umirao u bolnici, preminuo mu je otac

Beograđanin Milan Đurić (58), koji je 9. jula preminuo tri meseca nakon što je 24. marta otišao u "Balans mediku" na nameštanje “atlasa”, sahranjen je u petak na Novom bežanijskom groblju.

Na večni počinak ispratili su ga rodbina, prijatelji i porodica, koja je preživela agoniju u poslednjih mesec dana.

Dok je Milan ležao na samrti u veštačkoj komi na Institutu "Banjica", preminuo mu je otac. On je sahranjen pre 20 dana u Beogradu.

- Kad je Milanu umro otac pre doktor je rekao da mu to ne nikako ne govore. Nije ni otac znao šta je sa njim, koliko je loše, samo je znao da je povređen… - kaže Zorica Cakić, Milanova komšinica i kućna prijateljica.

A nije izgledalo da će sudbina biti toliko okrutna prema porodici Đurić. Milan je imao velike planove.

Komšinica Zorica ga je dugo nagovarala da postane upravnik zgrade, a on se premišljao. Konačno je prelomio tog dana kada je krenuo na tretman kod kiropraktičara konačno. Ushićen je pozvonio Zorici na vrata, saopštio joj vesti i rekao joj da će se kasnije o svemu dogovoriti.

To je bio njihov poslednji razgovor.

U danima koji su usledili Zorica je zvala Milana, ali odgovora nije bilo.

- Zvala sam ga danima, zvala sam i njegovu majku, niko se nije javljao. Jedan dan mi je Branka, njegova mama, došla na vrata i rekla: "Džaba zoveš, Zorice, on ti se više neće javiti" - kaže Zorica Cakić.

Zorica tvrdi da je Milan u poslednje vreme imao problema sa vratom, a da se na rešavanje muke odlučio zbog - ljubavi.

- Žalio se na vrat i primećivalo se da malo krivi glavu na jednu stranu. To mu je pravilo problem, zbog toga je razmišljao kod koga da ode. Savetovala sam ga da ne ide, da ne radi to, podsećala sam ga kako su moje kćerke upućene u te stvari i da su uvek govorile da to nije šala, da je opasno... Mislim da je prelomio da će da ode jer se zaljubio. Mislim da je ljubav prema jednoj ženi bila iz kraja dovela do toga da preseče i donese odluku - priča Zorica Cakić.

U međuvremenu, oglasio se i dr Slaviša Đurđević, koji je kao zaposleni u Centru alternativne medicine "Balans medika" u javnosti označen kao odgovoran za smrt Milana Đurića.

- Nisam obavaio intervenciju na atlasu unesrećenog Milana Đurića. Bez obzira na to, van sebe sam zbog medijskog linča kome sam danima neopravdano izložen - rekao je za “Novosti” Đurđević.

Đurić je u "Balans medici" navodno podvrgnut tretmanu nameštanja prvog kičmenog pršljena, atlasa, za šta je u ovoj privatnoj ustanovi nadležan profesor Đurđević.

Naknadno je utvrđeno da Centar, u kome se primenjuju metode alternativne medicine, ne poseduje licencu za rad Ministarstva zdravlja.

Đurić je posle zahvata u stanju paralize prebačen na Institut za ortopediju, gde mu je konstatovan prelom atlasa i zbog čega je uveden u veštačku komu. Po njegovoj smrti, o slučaju je obavešteno Više tužilaštvo u Beogradu.

Obdukcija preminulog je završena, a nalaz će biti dostavljen Tužilaštvu kada se završe dodatne analize.

