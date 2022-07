'PAS GA JE BRANIO' MARKU SE LEKARI BORE ZA ŽIVOT! Otac o mogućem motivu napada: Izboli su ga UTERIVAČI DUGOVA

Marko Đ. (40) sinoć je u Univerzitetski klinički centar u Nišu stigao zbog ujeda psa, a ispostavilo se da na telu ima i ubodne rane, te da je bio žrtva napada u Ulici Obilićev venac.

Njegov otac Miodrag Đ. tvrdi, kako prenose mediji, da Marka nije izujedao pas, već da je on žrtva zasada nepoznatih napadača.

Nišlije koje žive u ovom delu grada sinoć su alarmirale Hitnu pomoć i policiju nakon što su videle čoveka koji je ležao na zemlji dok ga je pas, kako su smatrali, napadao. Tek nakon zbrinjavanja u niškom Univerzitetskom kliničkom centru ustanovljeno je da ima teške telesne povrede nastale ubodom oštrim predmetom zbog čega je hitno operisan.

„Sin svake večeri šeta tog psa, sinoć ga je neko napao i izbo po levoj ruci, butini, nogama i grudima. Kuče je takođe izbodeno nožem, odvedeno je u kafileriju, policija nam ga ne daje dok ne završi istragu ovog događaja“, objašnjava otac ranjenog čoveka.

Komentarišući motiv napada kojem, kako ističe, niko nije svedočio, Miodrag kaže da veruje da mu je sin napadnut zbog kamata.

"Mislim da su ga izboli uterivači dugova, žalio mi se da mu neki ljudi prete i traže neke pare. Nisam to prijavio policiji jer mi je sin zabranio, ni on nije želeo da to učini. I sada me je policija pitala da li znam ko ga je ucenjivao i zbog čega ali nisam mogao da im pomognem. Strašno sam zabrinut za njegov život, nakon operacije lekari su mi kazali da je u kritičnom stanju i da ne znaju da li će uspeti da mu spasu ruku u smislu da će moći da je normalno koristi. Popodne idem da ga opet obiđem, nadam se da će se oporaviti", kazao je Đorđević.

Reagujući na navode očevidaca koji su tvrdili da je staford napadao njegovog sina, te da ga je policija jedva odvojila čoveka koji je krvario na ulici, Miodrag kaže da to nije tačno.

"Taj pas je bio obučen da ga štiti, a ne da ga napada. Pretpostavljam da je pokušavao da ga zaštiti, odvuče, nikada mu ne bi naškodio", navodi ovaj Nišlija.

Nišlije koje smo zatekli u blizini mesta napada na Marka Đ., užasnute su ovim događajem.

"Mnogo je iskrvario, još se vide tragovi na mestu gde je pao. Znamo ga, stalno ovde prolazi i šeta tog psa, upao nam je u oči jer staford ima samo tri noge. Koliko smo čuli, korišćen je za borbe, tako je i izgubio nogu a taj momak ga je spasao. On je iz poznate porodice, nekada su držali lanac mesara u Nišu, bili su jako dobro situirani ali su posle nekoliko godina sve zatvorili. Porodična kuća im je nekoliko ulica dalje, zato je on stalno šetao psa ovuda. Čuli smo da ga je pas napadao, te da ga je policija jedva odvojila od njega a sada saznajemo da je izboden nožem. To niko od komšija nije video, ali u ovoj ulici ima dosta nadzornih kamera na brojnim radnjama. Nadamo se da će to pomoći policiji da otkrije počinioce", rekao je jedan od ljudi koji živi u Obilićevom vencu.

Mediji navode da u niškom Univerzitetskom kliničkom centru kažu da je M.Đ. i dalje u veoma teškom stanju.

"Pacijent je zadobio povrede po desnoj ruci, grudnom košu i glavi, priključen je na aparat za mehaničku ventilaciju", rečeno je u ovoj zdravstvenoj ustanovi.

Policija radi na rasvetljavanju svih okolnosti ovog događaja.