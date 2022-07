ZA MESEC DANA NAJMANJE 10 UTOPLJENIKA NA KUPALIŠTIMA: Tragedija za tragedijom, među stradalima i deca! CRNI NIZ U SRBIJI

Podsetimo, poslednja u nizu tragedija dogodila se u četvrtak oko 21 sat, kada je dečak ušao u vodu da dohvati loptu, koja mu je prethodno pobegla dok se igrao sa ujakom.

- Tinejdžer je bio sa svojim ujakom i sedeli su u delu gde je betonska plaža. Igrali su se loptom i lopta im je otišla u jezero. Dečak je potrčao i ušao u vodu, ali pošto je bio neplivač i u tom delu nije dobro osvetljeno, on je potonuo - kaže izvor iz istrage:

- Pre nego što je nestao pod vodom, dozivao je pomoć i mlatarao rukama, i ujak je domah skočio za njim. Nažalost, nije uspeo da pomogne rođaku. Nastradali maloletnik bio je na raspustu i došao je kod babe i dede.

Pripadnici ronilačke jedinice Žandarmerije pretražili su Srebrno jezero i telo je nađeno juče oko 10.50 sati.

Slična tragedija dogodila se i pre nedelju dana na divljoj plaži na Dunavu na Ribarskom ostrvu u Novom Sadu kada se utopio dečak (12).

- Dečak je bio sa ocem i bratom i u jednom trenutku ušao je u vodu i skočio, ali je nažalost, prilikom skoka udario glavom o kamen i nije izronio. Lekari su nekoliko puta pokušali da ga reanimiraju, ali bezuspešno - podseća izvor iz istrage.

Još jedna tragedija potresla je srbiju u nedelju, kada su se oko 18.20 sati prijatelji A. M. (29) i F. L. (29) utopili u Savi u mestu Provo, naočigled svojih supruga i dece.

- Nastradali su sa još jednim prijateljem odlučili da se provozaju malo čamcem. Prešli su plovilom na drugu stranu obale, ali im se u povratku, negde na polovini, pokvario motor, gde je dubina Save oko pet metara. Pokušavali su nekoliko puta da upale, ali je voda počela da prodire i plovilo je počelo da tone - rekli su ranije ljudi koji su se zatekli u blizini i dodali da je scena bila jako potresna, jer su žene i deca sa obale gledali kako čamac tone, ali nisu mogli da pomognu.

- Dozivali su ih, mahali im, ohrabrivali da plivaju, ali dvojcia su samo potonula, pretpostavlja se da su bili slabi plivači ili čak neplivači - opisao je očevidac.

Potraga za dvojicom muškaraca trajala je do srede ujutru kada su nađeni u blizini mesta Kupinovo. Prvo je nađen A. M. kog je vozeći traktor uz obalu našao radnik Vojvodine Šume, dok je nakon samo sat vremena nađen i leš F. L. kog su uočili ribari.

Istog dana utopio se i Radoslav K. (32) u Čurugu na reci Tisi. Nesreća se dogodila oko 14. 20 sati kada je bio na kupanju.

- Čovek je bio na kupanju i iznenada je potonuo. Telo je izvučeno iz vode i poslato na obdukciju - kaže naš sagovornik.

Mladić Đ. N. (21) utopio se 5. jula u Zapadnoj Moravi kod Kruševca. Nažalost, bio je neplivač i utopio se pred očima svog mlađeg brata.

- Đ. N. je počeo da se davi, mlatara rukama i doziva pomoć, a njegov brat bio je na obali i gledao je kako ga guta reka - ispričao je tada izvor iz istrage.

Pred očima dvoje maloletne dece, 20. juna utopila se B. S. (38) iz Nove Varoši na Zlatarskom jezeru, kada je sa jednog pontona na desnoj obali zakoračila u vodu, u plićak, da se rashladi.

- Nije ni nameravala da pliva jer je bila neplivač, a pretpostavlja se da je nesrećnu ženu u jezerske dubine povukao mulj i da ona nije znala da se na tom mestu obala okomito, gotovo vertikalno spušta u jezerske dubine - ispričali su za Kurir ljudi koji su ubrzo posle nesreće stigli na lice mesta.

- Ona je kobnog dana sa dve ćerke, jedna ima 13, druga 15 godina, po vrelom danu, bila na pontonu nedaleko od brane. U jednom trenutku, majka i jedna od ćerki ušle su u vodu tek da se rashlade. Ono što nisu znale jeste da je odmah pored plićaka vellika dubina.

Nesrećnu ženu povukao je mulj, a njeno telo izvukli su ronioci Žandarmerije sutradan. Očevici su tada naveli da je scena bila i više nego potresna, jer su deca gledala kako im majka nestaje ispod vode.

Sredinom juna ronioci Žandarmerije u Šapcu imali su pune ruke posle kada se utopio maturant A. P. (18) koji je kobnog dana otišao na plažu Stari Grad u Šapcu.

- Maturant je sa dva prijatelja došao na plažu i ušao u vodu da se kupa. On je u trenutku nestao pod vodom oko 16.20 sati, a prijatelji su pokušali da ga spasu, međutim nisu uspeli - podseća izvor iz istrage.

U tom trenutku, na obali je bilo oko 20 osoba. Neki su odmah skočili da pomognu, ali im je mladić skliznuo iz ruku i nestao u vodi.

Ono što je zajedničko za većinu ovih tragedija jeste to da su se ljudi uglavnoim davili na divljim plažama i kupalištima, na kojima nema spasilaca. Takođe, većina nastradalih nije znala da pliva ili su bili loši plivači.

Užas i kod Smedereva

Dečak nije znao da pliva, a ušao u jezero Dečak L. A. (14) iz sela Lipe kod Smedereva utopio se 5. juna u Šarlinačkom jezeru kada je ušao kako bi se rashladio. Njegova majka za Kurir je nakon tragedije navela da oni sumnjaju u činjenicu da je on dobrovoljno ušao u vodu jer je nije voleo, a nije znao ni da pliva. On je kobnog dana kada je došao iz škole otišao kod babe i dede kako bi ih posetio za slavu, ali do njih nikada nije došao. Više javno tužilaštvo u Smederevu tada se oglasilo saopštenjem gde su naveli da je dečak preminuo usled utapanja i da nije imao nikakve povrede na sebi. Samo nekoliko sati nakon što je nađeno telo dečaka L. A. kod Smedereva, ronioci su našli i utopljenika na Nišavi J. M. (52) iz sela Trupale kod Niša.