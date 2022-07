'JA SAM UBIO VLADANA!' Nenad prvi put javno o ubistvu Arkanovog telohranitelja za koje se sudi njegovom bratu blizancu

Nenad Miketić kaže da konačno želi da odgovara za ovo krivično delo i da njegov brat bude pušten na slobodu.

Nenad Miketić (44), brat blizanac Predraga, optuženog za ubistvo kik-boksera i državnog reprezentativca Vladana Cvetkovića (19), koje se desilo 3. novembra 1997. godine ispred stadiona Crvene zvezde, danas je prvi put javno govorio i ispričao kako se oseća posle priznanja na sudu da je on kriv za zločin koji je bez epiloga već 25 godina.

- Samo želim da sud odredi presudu kako treba i to je to. Ništa više. Ja sam priznao ono što je bilo, onako kako se dogodilo. Vreme je da dođe istina i nadam se da će tako i biti. Ja sam tu da odgovaram za ono što sam uradio. Detaljno mogu da opišem svaki delić tog događaja. To mi je ostalo urezano u sećanje i mislim da to nikada neću zaboraviti. Mislim da će istina izaći na videlo. Zašto bi nedužan čovek ležao u zatvoru za tuđe delo - rekao nam je Nenad.

Posle današnjeg odlaganja suđenja, on ističe da je brata Predraga prvi put, posle 23 godine, video pre dve godine, kada je uhapšen u Baru.

- Kao što sam rekao na prošlom ročištu, brata sam prvi put posle toliko godina video kada sam ga posetio u pritvoru. Tako sam ga toliko jako stisao, kada sam ga zagrlio, da je rekao: "Polomićeš mi rebra". To je naš prvi zagrljaj posle 23 godine. Jedva smo uspeli da ispričamo jedan drugom šta smo sve postigli za to vreme. Najviše smo pričali o našoj deci. Jako mi nedostaje. Fali mi njegov zagrljaj... On ima ženu i dete. Žive u Švajcarskoj. Ako budu u mogućnosti doći će da isprate kraj suđenja u septembru. Već su bili u Beogradu da posete Predraga - opisuje Nenad.

Sudija je danas nakon odlaganja ročišta zakazao iznošenje završnih reči za 19. septembar, a Nenad kaže da nema predstavu kakva će presuda uslediti nakon toga.

- Ni advokati ne znaju šta će biti na kraju suđenja, ništa se ne zna. Da nisam morao, verujte mi, ne bih to uradio Vladanu. Taj period je bio baš težak, kao što sam na ročištu opisao sve oko naših sukoba. Tog dana kada smo se sreli razmenili smo mnogo psovki, koje ne mogu da citiram. Samo želim da odgovaram za to. Gori osećaj bi mi bio da Peđa ode u zatvor umesto mene. Tako bi svako zaštitio brata. Svih ovih godina nismo smeli ni da pričamo u porodici o tom zločinu, a brata sam čuo telefonom otprilike dva puta. Ne mogu ni sada da ga posećujem u pritvoru jer sam u svojstvu svedoka, a kad se završi ću moći - zaključio je Nenad Miketić.

Njegov brat blizanac bio je na poternici od 1997. do 2020. kada je pronađen u Baru, jer ga tužilaštvo tereti da je on presudio nesrećnom kik-boskeru Vladanu Cvetkoviću. On je nakon hapšenja izjavio na saslušanju da je zločin počinio njegov brat, a da ga je on pokrivao jer je imao mogućnost da se sakrije u inostranstvu.

Nenad je u aprilu tokom svedočenja na ročištu u Višem sudu ponovio te tvrdnje.

- Ja sam ubio Vladana i treba da odgovaram. Prisutnoj porodici želim da izrazim duboko žaljenje. Tog dana čekao sam brata i Gorana da završe sa treningom ispred Marakane. Odjednom se na ulazu pojavio Vladan i odmah smo krenuli da se svađamo zbog našeg sukoba, koji se desio mesec dana pre toga. To je trajalo oko 30 sekundi, a došlo je i do koškanja. U jednom trenutku se pojavio Peđa i pitao me šta se dešava, a ja sam mu rekao da je to moja stvar i da se skloni u kola. Na kraju svađe Vladan i ja smo jedno drugom psovali roditelje, pa je on krenuo desnom rukom ka džepu, a ja sam izvadio pištolj i u stomak mu ispalio od tri do pet metaka - opisao je Nenad tada.

Predragov brat je sudiji objasnio da se plašio da je Vladan hteo njega da ubije jer su prethodno imali sukob u klubu "Kabare Rouz", u kojem je, prema njegovim rečima, Vladan radio za Željka Ražnatovića Arkana, kao obezbeđenje.

Tada je, kaže Nenad, Cvetković pucao na njega sa šestoricom kolega, koji su ga i tukli, pa je on zbog toga nabavio pištolj i nosio ga svakog dana.