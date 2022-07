'PRERUŠAVAO SAM SE U ŽENU DA ZAVARAM TRAG!' Sretko Kalinić detaljno opisao gde su se 'Zemunci' skrivali posle atentata na Đinđića

Neposredno posle atentata na Đinđića, Kalinić tvrdi da je bio sa Dušanom Spasojevićem.

Sretko Kalinić (48), koji robija u požarevačkoj „Zabeli” zbog ubistva premijera Zorana Đinđića i drugih zločina „zemunskog klana”, u svojoj knjizi „Zemunski klan - ko je ko” otkriva da se dva meseca posle likvidacije predsednika Vlade Srbije skrivao po zemunicama u šumi, kao i kod jataka.

Tokom tog perioda, kako sam priznaje, nije mu bilo strano i da se maskira u ženu, kako ga policija ne bi pronašla.

"Derpe Glavati Simović, Aca i Vlada Budala su bili zajedno, čini mi se u stanu u Ulici Triše Kaclerovića na Voždovcu. Rekao sam Dušanu (Spasojeviću) da se vraćam kod Kuma (Mile Luković) i Zvekija (Zvezdan Jovanović), ali on mi je predlagao da ostanem s njim. Ubeđivao me dva-tri sata da ne idem, ali ipak sam morao da se vratim. Strahovao sam da bi Kum mogao da krene ka nama i da bi policija mogla da ga uhapsi zbog gluposti. Pozdravio sam se s Dušanom i to je bio poslednji put da sam ga video živog", piše Kalinić.

GLEDAM TV I VIDIM SEBE

Kada se vratio u štek-stan u kom su bili Luković i Jovanović, usledio je šok.

"Zajedno smo pratili vesti. Na televiziji su neprekidno izlazile njihove slike. Posle ponoći pojavila se i moja na poternici. Zveki je tada rekao da mora da ide i obećao je da će doći po nas da nas negde štekuje. Zaje*ao nas je", sa mnogo animoziteta prema snajperisti koji je osuđen kao direktni egzekutor Đinđića piše Kalinić.

Usledilo je prebacivanje na drugu tajnu lokaciju.

"Odlučili smo da pređemo u drugi štek u blizini ovoga, pa je Đura Mutavi (Miladin Suvajdžić) došao autom da bi poneo naše stvari i povezao Kuma. Ja sam uzeo utoku od Kuma i krenuo peške prema šteku u kojem je bila i Ljiljana Buha. Tamo je bila i Đurina majka Iboljka. Bilo nam je dobro s tim ženama, jer je Iboljka pravi zaje*ant, a Ljilja Buha još veći. Kum je svakog dana obilazio Derpeta Glavatog Simovića da ga smiruje i nosio mu 'bensedine'. Posle nekoliko dana Iboljka je otišla sa Đurom da kupi neku kuću u Sremu, pa su Dušan i Pele (Saša Pejaković) prešli na tu novu lokaciju, dok se Đura Mutavi vratio kod nas. Pele je došao po mene i Kuma, ali preneo je da je Iboljka rekla da neće da bude tamo bez svog sina, tako da je umesto mene otišao Đura Mutavi", opisuje Kalinić prve dane skrivanja nakon ubistva premijera.

LJILJU NI ČUME NE BI PREPOZNAO

Kada su Kum i Đura Mutavi otišli u kuću u Sremu, Kalinić je ostao sam u "šteku" sa Ljiljom Buhom, tadašnjom ženom Ljubiše Buhe Čumeta.

"Ona je odlazila da nam kupuje hranu i sve ostalo što je bilo potrebno. Čekali smo i mi Peleta da nas prebaci kod njih u kuću. Međutim, umesto Peleta došao je Ninoslav Nino Konstantinović i rekao nam da se moramo preseliti u štek na Novom Beogradu. Ostavio nas je tamo uz reči da čeka poruku od Dušana šta da radimo. Drugog dana, kad je Nino došao kod nas, Ljilja je bila u prodavnici. Nino je mislio da se više neće vratiti, ali ona se baš u tom trenutku pojavila s kesama u rukama i perikom na glavi. Dobro se gospođa Buha kamuflirala, ne bi je ni Čume prepoznao da je prošla pored njega. Dušan je rekao da Ljilja i ja ostanemo tu u šteku i da će nam za nekoliko dana javiti šta i kuda dalje. Dušan i Kum su morali da idu i iz one kuće, pošto ni tamo nije bilo sigurno", objašnjava Kalinić.

Kako su dani prolazili, tako je javnost u Srbiji saznavala sve više o ljudima koji su činili "zemunski klan".

"Ljilja i ja smo proveli još nekoliko dana u tom šteku, sve dok nismo videli Iboljkinu sliku preko celog TV ekrana. Bilo je veče, oko 23 sata, kada je Iboljkina slika izašla. Ja sam odmah posle toga uzeo jednu Ljiljinu periku, stavio je na glavu i izašao na ulicu. Ona je krenula za mnom, takođe maskirana perikom. Izašli smo napolje, ali nismo znali kuda da idemo. Kod prijatelja nismo hteli. Mogli smo, ali bilo je glupo i rizično jer bismo tako sto posto 'pali'. Imao sam kod sebe 700-800 evra, dao sam Ljilji pola od toga i otišao svojim putem. Htela je da ide sa mnom, ali ja ni sam nisam znao kuda ću", navodi Kalinić u poglavlju knjige "Zemunski klan - ko je ko".

BAKA ŠETALA SA SEKIRČETOM U RUCI

Kalinić je na kraju otišao kod prijatelja Dušana Spasojevića koji ga nisu ni poznavali.

"Bili su stari – deda je imao preko 90, a baba oko 80 godina. Rekao sam im da me je Dušan poslao da budem kod njih neko vreme ne govoreći ko sam zapravo. Predstavio sam se samo kao Dragan. Međutim, oboje su me odmah prepoznali, ali bez reči su me primili u kuću. Deda je kratko sedeo jer ga je baba oterala u sobu. Nije smeo ni da diše dok mu baba to ne kaže. Baba i ja smo razgovarali do dva-tri sata ujutru o njenom poreklu i skroz normalnim temama. Kako mi je ispričala, poticala je iz poznate i izuzetno imućne vojvođanske porodice. Moji domaćini bili su akademski građani i oboje su bili izuzetno cenjeni u društvu", svedoči Kalinić.

Jedan detalj kod ove žene ga je posebno oduševio.

"Baba je po stanu stalno nosila neko malo sekirče u ruci. To mi je bilo posebno simpatično jer sam znao da ga nosi zbog mene. Kad sam je pitao šta će joj sekira u rukama, rekla mi je da su joj lopovi više puta kroz prozor upadali u stan i da je u svakom momentu spremna da bilo kom lopovu odseče glavu do ramena čim proviri u stan. Babu sam baš zgotivio, pa sam joj rekao: 'Nema potrebe da se stresiraš zbog lopova. Ako neki slučajno uđe u stan, izaći neće sigurno'. Od tada je prestala da nosi sekiru, ali je tri komada rasporedila po prozorima".