SERIJA SAMOUBISTAVA U LESKOVCU I LEBANU U POSLEDNJIH MESEC I PO DANA: Umirali uglavnom mlađi ljudi, tragedije koje se ne pamte!

Od 9. juna ove godine do danas, na području Lebana i Leskovca dogodila su se četiri samoubistva i to su učinili uglavnom mlađi ljudi, što se do sada ne pamti u ovom kraju, prenosi Jugmedia.

Tog kobnog 9. juna mlada devojka izvšila je samoubistvo vešanjem. Dva do tri dana iza te tragedije u istom mestu takođe se obesila starija žena.

Minule subote u Leskovcu je muškarac, star oko 40 godina, skočio sa trećeg sprata i na mestu ostao mrtav. Juče je izvršila samoubistvo devojka, takođe iz Lebana.

A svemu tome prethodila je porodična tragedija u Velikom Trnjanu kod Leskovca kada je Biljana Stojanović, kako se pretpostavlja, izvršila smaoubistvo, a njen suprug Ivan pronađen zacementiran u zazidanom buretu.

Uprkos godišnjim odmorima, policija i tužilaštva imaju pune ruke posla jer se u ovom periodu beleži i jedan slučaj pokušaja ubistva.

Inače, toksikološki i obdukicioni nalazi, kako saznaje Jugmedia, još nisu stigli za pokojne supružnike iz Velikog Trnjana.