NOŽEM KRENUO OČI DA MI VADI, ŽAR MI GURAO U NOS! Jeziva ispovest Pančevke o zlostavljanju koje trpi godinama: UBIĆE ME!

Milka Nikolić (63) godinama je je trpela nasilje, međutim poslednje batine supruga Zorana (67) jedva je preživela. On je nakon toga uhapšen i nalazi se u pritvoru, a nesrećna žena kaže da će je tog dana, kada bude došao kući sigurno ubiti.

Milka kaže da nema ko da joj pomogne. Objašnjava da je suprug ceo život maltretirao, ali nije imala kud, a da zlo bude veće obolela je ima distrofiju mišića, piše Informer.

Inače, Milka živi u oronuloj kući u Pančevu. Na rukama su joj vidljive modrice, i jedva da sa krevetom ima 30 kilograma.

- Ako me zatekne kući sada kada se bude vratio iz pritvora, bez obzira što ima zabranu prilaska on će me dokrajčiti. Rekao mi je da će me ubiti kada se bude vratio. Nemam kud - počinje svoju jezivu priču Milka. Kako nam je objasnila ceo život je žrtva nasilja ali nikada nije bilo ovako.

- Poslednji put pretukao me je 11. juna. Ubio je boga u meni. Došao je kući pijan i iz čista mira počeo da me udara pesnicama, da me šutira. Gurao mi je žar cigarete u nos. Molila sam ga da prestane - priča nesrećna žena pokazujući masnice po rukama. Srećom komšija je zvao policiju te su došli i odveli ga.

- Pustili su ga iste večeri. Jedan mladi policajac mi je rekao da, ako bude bilo nešto, da ga odmah zovem. Dao mi je njegov broj telefona, srećom. Kako je policija otišla Zoran je otišao u prodavnicu. Vratio se sa dva piva i kada ih je popio nastavio je da me tuče. Nožem je krenuo oči da mi vadi. Molila sam ga, upozoravala ga da će na robiju ako me ubije. Potom me je izvukao iz kuće, vukao me po stepenicama jer ne mogu na noge da stanem, a potom i po dvorištu. Kožu mi je ogulio s ruke, evo ne može još da zaraste... Udarao me je nogama i rukama, a kada su ga one zabolele, uzeo je farmerke i sa njima nastavio da me šiba - priseća se nemoćna žena pokazujući na glavu, navodeći da joj je od tih udaraca krv lila sa glave.

Kada je prestao da je tuče i kada je malo došla sebi uzela je telefon i zvala policajca.

- Odmah je došla patrola, njega su odveli, a po mene je došla Hitna pomoć. Kada su ga odvodili rekao je da će me ubiti kada se vrati i znam da hoće. Ne smem ni da pomislim da ga čekam u ovoj kući ali nemam kud. Dece nismo imali, moj otac mi je govorio da ostavim nasilnika na vreme ali ga nisam slušala. Ceo život sam radila ali sam pre nekoliko godina obolela od atrofije mišića. Otišla sam u invalidsku penziju, koja je sada oko 15.000 dinara. Da nije retkih komšija ne bi mogla sebi ni čašu vode da uzmem - kaže Milka i dodaje da s obzirom da nema vodu u kući da joj vatrogasci vodu donose u balonima.

Prema njenim rečima kuća u kojoj je se raspada i pripada njenom mužu.

- Nemam kud da idem. Dve decenije sam radila u Gerantološkom centru u Pančevu, poslala sam papire da vidim da li mogu tamo da me smeste ali od njih nema odgovora - kaže Milka.

Inače, Zoran N. ovih dana izlazi iz pritvora, a u međuvremenu nesrećna Milka primljena je u Gerantološki centar u Pančevu i sada je na sigurnom.

