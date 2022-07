Uoči presude Jeleninom suprugu Zoranu Marjanoviću, koja će biti izrečena danas, rođak ubijene pevačice prokomentarisao je prethodni period, ali i odnos sa Zoranom.

Ne znamo šta da očekujemo, niti šta da mislimo. Sa Zoranom se niko od nas nije čuo već duže vreme. A ni Janu, Jeleninu ćerku, nismo videli.

Ovako započinje priču rođak Jelene Krsmanović, pevačice iz Borče koja je ubijena 2. aprila 2016. godine. Uoči presude Jeleninom suprugu Zoranu Marjanoviću, koja će danas, posle šest i po godina od ubistva biti izrečena pred Višim sudom u Beogradu, rođak ubijene pevačice prokomentarisao je prethodni period, ali i odnos sa Zoranom.

Kaže, Zoran Marjanović se izolovao od cele Jelenine familije i gotovo niko sa njim nema nikakav kontakt.

- On je od smrti Jelenine majke Zorice počeo da se udaljava. Nakon hapšenja komunikacija se još više proredila, a kako su godine odmicale gotovo se nismo uopšte čuli - priča sagovornik Blica.

Kako kaže, malu Janu, Jeleninu i Zoranovu ćerku, već duže vreme nisu videli, a nisu bili tu dok je odrastala. Ova devojčica sada ide u školu, a poslednji put kada su je videli bila je jako mala.

- Kada god bismo zvali Zorana da je vidimo on bi rekao da ima neke obaveze i svaki put bi izbegao susret. Tako su prošle godine da Janu niko nije video - priča sagovornik "Blica" i dodaje da mu je Jane najžalije.

- Dete je ostalo bez majke jako malo, a eto sada možda ostane i bez oca, ako Zorana osude za Jelenino ubistvo - kaže sagovornik i dodaje da ne zna šta da očekuje od presude i da se ničemu više ne nada.

- Jer toliko vremena je prošlo od ubistva, a sve je i dalje čudno, nejasno - dodaje rođak ubijene pevačice.

O ubistvu Jelene, ali i istrazi njenog ubistva retko koji njen rođak želi da priča. Nakon hapšenja Zorana Marjanovića svi su se povukli i čekaju da vide krajnji ishod i hoće li on biti osuđen. Pevačicina majka Zorica Krsmanović preminula je šest meseci nakon što joj je ćerka ubijena od opake bolesti, ali i od tuge za ćerkom Jelenom. Ona je do poslednjeg trenutka isticala da živi samo za to da sazna ko je ubio njenu ćerku.

U nekoliko intervjua nakon smrti svoje ćerke Zorica je isticala da samo čeka da se uhvati ubica njenog deteta, ali i da će tada progovoriti i reći sve što zna. Međutim, nesrećna žena to nije doživela, a tajne koje je znala odnela je sa sobom u grob.

Zorica Krsmanović poslednja je osoba koja se čula s Jelenom pre nego što je ona brutalno ubijena.

- S Jelenom sam se poslednji put čula nekoliko minuta pre nego što je nestala. Rekla mi je: "Evo, mama, trčim", ali ne i gde. Kazala je: "Imam pola staze, da istrčim ovaj krug i idem da dam Zoranu i Jani da jedu i dolazim kod tebe sa Janom.“ Ubrzo zatim čula sam da je nestala. Prvo sam pomislila da joj se smučilo nešto jer je postila i da je pala i skotrljala se u travu. Tog dana sam imala neki čudan osećaj. Nešto me je steglo u grudima kao srce, mislila sam da mi je to reakcija od terapije, ne znajući da je nju neko ubio", jecajući je pričala Zorica.

Međutim, u poslednje vreme pojavila se informacija da Jelenina majka nije bila sigurna da li je pričala sa svojom ćerkom jer Jelena je bila zadihana i razgovor je trajao kratko.

Takođe, često je naglašavala da kad bi znala ko je ubica njenog deteta, “ne bi čekala da mu neko drugi presudi...”.

- Posle ovog, kada izgubiš sve, čega da se bojiš? Ko može bilo šta da ti kaže? Znači - niko. Niti mi neko preti niti bi smeo da mi kaže da ne smem nešto da kažem - naglašavala je ona.

Zorica Krsmanović često je isticala da su joj ćerka Jelena i unuka Jana sve na svetu.

- Moje dete, moje sve, ubijeno je. Neki monstrum ju je ubio. Ostala mi je samo Jana i zbog nje moram da ostanem jaka. Ne znam ko je čovek koji je ubio moje dete. Pitam se kome je tako nešto moglo da padne na pamet. Bila je vesela, nasmejana, puna života. Ko može da ubije takvo stvorenje? Mnogo mi je teško. Niko ne zna kakav je to bol - pričala je nesrećna majka.

Međutim, Zoricu je dotukla Jelenina smrt. Članovi njene porodice posle njene smrti govorili su da ju je ćerkino ubistvo ubilo. Nesrećna žena jedino što je želela da sazna jeste ko je i zašto ubio njeno dete, a Jelenino ime dozivala je u trenutku kada je umirala.