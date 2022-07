ONA JE DO DETALJA PREPRIČALA JELENIN POSLEDNJI DAN ŽIVOTA: Ko je MISTERIOZNA ŽENA - Zna sve o Marjanovićima, poslednja se čula sa pevačicom

Kuma porodice Marjanović, Vera Vukomanović poslednja je osoba koja se čula sa Jelenom Marjanović pre nego što je ona ubijena pored kanala.

U Palati pravde biće izrečena presuda Zoranu Marjanoviću, optuženom da je 2. aprila 2016. na nasipu u Borči ubio suprugu Jelenu Marjanović. Izricanje presude možete pratiti UŽIVO na portalu Pink.rs.

Kuma porodice Marjanović, Vera Vukomanović poslednja je osoba koja se čula sa Jelenom Marjanović pre nego što je ona ubijena pored kanala u naselju Crvenka kod Borče, a potom još živa ostavljena da umre u vodi.

Misteriozna kuma, koja je praktično znala sve tajne kuće u kojoj je do smrti živela i Jelena, pevačicu je pozvala u 16.42 sata. Prema optužnici, po kojoj će danas sud doneti odluku o tome da li ima dovoljno dokaza da je suprug Zoran ubio Jelenu ili ne, pevačica je ubijena 2. aprila 2016. između 16.56 i 17.04 sati.

Upravo kuma porodice opisala je do detalja njen poslednji dan života, ali i potragu kao i trenutak kada su saznali da je Jelena pronađena mrtva.

- To je bio potupno običan dan, kupila sam hleb u pekari i došla kod njih rano ujutru oko 7.30 sati možda, kao što svakoga dana radim. Popila sam kafu sa Zoranovom majkom Zoricom i znam da je Zoranov sin iz prvog braka došao kući u 13.10 sati, jer sam pogledala u sat. Ubrzo pose toga, pet do 10 minuta kasnije, iz sobe u kojoj su spavali došli su Zoran, Jelena i njihova ćerka - ispričala je kuma porodice. Prema njenim rečima Zoran, Jelena i petogodišnja ćerka otišli su da Jelena džogira, jer je dan bio lep. - Zorica ima problem sa žuljevima na nogama pa sam htela da joj ih sredim ali nisma mogla da pronađem nožić, kojim joj je inače Jelena to radila. Pozvala sam je, pogledala sam kasnije, bilo je to u 16.42 sati. Jelena je bila zadihana, rekla mi je gde je nožić i dodala "trčim, vidimo se kasnije" - prisetila se poslednjeg poziva kuma Marjanovića.

Ona je detaljno govoreći kako je dan protiticao, ispričala da je ubrzo posle toga Vladimir ušao u kuću i unezveren im rekao da ga je zvao sin Zoran i da im je sopštio da je "Jeca nestala".

Objasnila je kako je krenula potraga za nestalom pevačicom, u koju su se uključili svi članovi porodice, osim Zorice koja je bila kod kuće. Upravo kuma Vera je prva otišla u policiju da prijavi nestanak, ali kako nije u srodstvu, morao je da u stanicu policije dođe i Zoran.

Žena, koja je svaki dan provodila u kući Marjanovića opisala je i da je ona potom u kući bila sa ćerkicom Jelene i Zorana, dok su ostali tragali za njom.

- Janina vaspitačica je bila tu, dete je zaspalo teko oko 5 ujutru. Crtala je travu jer je govorila da se mama izgubila u travi - posvedočila je Vera.

Govoreći o odnosima u kući Marjanovića, rekla je da se Jelena lepo slagala sa ukućanima. U periodu od 16.56 do 17.04, prema optužnici, Zoran je ostavio ćerkicu samu na nasipu, otrčao u susret Jeleni koja je džogirala, zadao joj osam smrtonosnih udaraca nepoznatim predmetom, a potom njeno beživotno telo bacio u obližnji kanal i vratio se po ćerku. Potraga za osumnjičenim trajala je do 16. septembra 2017. kada je ispred kuće u Borči priveden Jelenin suprug Zoran. Kao jedino osumnjičenom, njemu se sudilo do danas.