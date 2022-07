Ekskluzivne fotografije!

U Palati pravde u 11 sati biće izrečena presuda Zoranu Marjanoviću, optuženom da je 2. aprila 2016. na nasipu u Borči ubio suprugu Jelenu Marjanović, a kako smo već pisali, on je nešto posle 8 sati napustio porodičnu kuću u Borči.

On je iz kuće izašao u pratnji lepe crnke Zorice Mitrović, koja je govorila da je su u vezi. Oboje su ušli u automobil i otišli. Pitali smo se gde su požurili, s obzirom na to da do presude ima još dva i po sata, a onda smo ih zatekli u kafiću.

U kafiću su ih dočekali Zoranov brat Miloš i sin, a svi su pili kafu i vodu. Nedugo potom su odlučili da se premeste, kako ih ne bi slikali mediji.

