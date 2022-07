ŠOK IZJAVA ASTROLOGA: ZORAN JE IMPOTENTAN! Veza sa Zoricom Zokom je tu samo da skreće pažnju, NEUPOTREBLJIV JE ZA LJUBAV

Ubeđen sam da je Zoran Marjanović impotentan. Čovek je neupotrebljiv za ljubav i brak, šokirao je, u najmanju ruku skandaloznom izjavom, astrolog Dušan Veličković.

Zoran Marjanović osuđen je danas na 40 godina zatvora u Višem sudu u Beogradu zbog ubistva svoje supruge i pevačice Jelene Marjanović.

Marjanović je sproveden u Centralni zatvor.

Podsetimo, njegova devojka Zorica je, kako saznajemo, izbačena iz sudnice. Nakon što je Zoran proglašen krivim, ona je izašla iz sudnice i nervozno šetala.

Dušan Veličković prokomentarisao je vezu Zorana Marjanovića i Zorice Zoke.

- To nije veza, već jedna virtuelna veza sa ciljem da se prave skandali i da se skreće pažnja. Ubeđen sam da je Zoran Marjanović impotentan kao vo. To su samo neke fore i fazoni. Čovek je neupotrebljiv i za ljubav i za brak, to se vidi kada ga čovek pogleda. Njegove tetovaže govore upravo o tome. Ta predstava je napravljena u dogovoru sa njegovim pravnim zastupnicima. Mislim da su sve te njegove ribe odnosno devojke koje samo cirkulišu kroz njegov život prolazne i da njemu samo treba pažnja, a ne ljubav - rekao je Veličković.

