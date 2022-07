'To je grad MRTVIH!' Isplivao JEZIV snimak Zorana Marjanovića, ovako je govorio kao DETE (VIDEO)

On je tada pričao o astralnom putovanju.

Zoran Marjanović, prvostepeno osuđen na 40 godina za ubistvo supruge Jelene Marjanović, 1990. godine govorio je za Treće oko.

On je tada pričao o astralnom putovanju i predstavljen je kao dete koje doživljava astralnu projkciju.

– Astralni svet to je grad mrtvih. Počeo sam da putujem od prvog razreda. Putovao sam u snu, kada zaspim. Onda odem do prvog nivoa astrala. Ima četiri negativnih i sedam pozitivnih. Ja sam samo četiri prošao. Negativni su za ubice, za one što ne rade pozitivno. Sve je crno belo. Tu su napaćenici.

Šta je sve rekao pogledajte na priloženom video snimku:

Podsetimo, Marjanović je danas prvostepenom presudom osuđen je na 40 godina zatvora za ubistvo supruge Jelene Marjanović. Na prvostepenu presudu i odbrana i tužilaštvo imaju pravo žalbe Apelacionom sudu u Beogradu, koji će doneti pravosnažnu presudu.

U završnoj reči, postupajući tužilac Nikola Uskoković je od suda zatražio da Marjanovića osudi na maksimalnu kaznu za krivično delo teško ubistvo od 40 godina, kao i da mu odredi pritvor zbog uznemirenja javnosti.

Tužilaštvo je ocenilo da je tokom postupka dokazano da je Marjanović svoju ženu sa umišljajem ubio i to na svirep i podmukao način.

Sa druge strane, četiri advokata odbrane su u svojim završnim rečima osporavali navode tužilaštva i za svog branjenika tražili oslobađajuću presudu. On je na početku suđenja u novembru 2019. godine detaljno izneo svoju odbranu, negirajući da je ubio suprugu, ali je odbio da odgovara na pitanja tužilaštva.

Podsetimo, Jelena Marjanović ubijena je 2. aprila 2016. godine na nasipu u Borči. Sve je počelo kada je tog 2. aprila Zoran Marjanović prijavio da je njegova supruga Jelena nestala. On je tada rekao da su on i ćerkica polako hodali za Jelenom na nasipu pored Dunava u Borči dok je ona trčala ispred njih.

