OSTALA JE MISTERIJA! SA LEŠA UBIJENE PEVAČICE NESTALA BURMA! Evo šta su zatekli kad su pronašli Jelenino telo! UZNEMIRUJUĆI FOTO

Istražitelji naime nisu utvrdili gde je završio Jelenin venčani prsten i pod kojim okolnostima joj je istrgnut učkur iz trenerke, koji je ona sama, malo pre ubistva, vezala u dupli čvor.

- Kada sam čuo da je Jelena pronađena mrtva i da joj je sa ruke nestao prsten, koji ona, inače, nikad nije skidala, u prvi mah sam pomislio da ju je ubila neka narkomančina zbog pljačke. Međutim, s vremenom mi je ta opcija bivala sve apsurdnija. Mislim, ako je neko hteo u pljačku, ne bi izašao na nasip i napadao nasumice prolaznike, već bi otišao tamo gde ima siguran plen - izjavio je Marjanović tada.

On je takođe istakao da mu je, gledajući slike mrtve supruge sa uviđaja, posebno zapalo za oko to da je iz njenog donjeg dela trenerke bio skoro sasvim izvučen učkur, kao i da je neko pokušao da je skine dok ju je ubijao. Pored toga, i Jelenine gaćice bile su uvrnute ka unutrašnjoj strani, pa se najpre činilo da je pevačica "Granda" pre ubistva možda i silovana. Međutim, obdukcijom je utvrđeno da nije.

Zoran: Nemam ništa sa Jeleninim nasledstvom

Zoran je na suđenju demantovao spekulacije da on u ime ćerke Jane (8) upravlja kućom Jeleninih pokojnih roditelja, čiji je, faktički, Jana jedini naslednik. Kako je rekao, njega ta kuća nikad nije zanimala i u nju nijednom nije kročio posle taštine smrti, jer ga ta kuća podseća na "mnogo jada i čemera": - Kuću su preuzele Zoričine sestre iz unutrašnjosti. Iz priča sam čuo da je one iznajmljuju sve vreme od njene smrti, krajem 2016. godine. Ne znam koliku kiriju uzimaju, ali znam da Jani niko od tog novca nije prosledio ni dinar iako znaju da ide u privatnu školu. Od cele porodice Krsmanović u kontaktu sam samo sa Teodorom, Jeleninom sestrom od strica, koja me ponekad pozove i pita za Janu. Grešan bih bio da tvrdim suprotno.