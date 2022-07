'GDE JE BILA JANA DOK SE SVE TO DEŠAVALO?' Zoranov advokat za PINK: Mnogi dokazi su sporni - EVO ZAŠTO SMATRA DA MARJANOVIĆ NIJE KRIV!

Najbitnije pitanje ovog slučaja jeste, gde je bila mala Jana u trenutku ubistva, kako ona nije čula ništa? Uložićemo žalbu na presudu. Obećavamo borbu do kraja, ovo je tek prvo poluvreme, rekao je u Specijalnoj emisiji Mladena Mijatovića na TV PINK, Stefan Jokić, advokat branilac Zorana Marjanovića.

Gosti Specijalne emisije Mladena Mijatovića na televiziji Pink večeras su bili Jelena Rafailović, novinarka Informera, Stefan Jokić, advokat i Dejan Radenković, inspektor.

Jokić je odmah na početku potvrdio je da je Marjanović sproveden u Centralni zatvor, a zatim dodao da on nije mogao da sluša presudu do kraja, jer, kako dodaje, smatra da su mnoge laži iznešene.

- Ja ću da probam da ubedim javnost Srbije da Marjanović nije kriv. Mi ćemo uložiti žalbu na presudu, čim dobijemo pismeni otpravak presude. Ne postoji ni jedna činjenica da smo izgubili entuzijazam. Obećavamo borbu do kraja, ovo je tek prvo poluvreme - rekao je Jokić.

Kako kaže, iskopiraće ceo transkript sa suđenja koji će poslati svim medijima, kako bi videli da ne postoji ni jedan trag koji bi osudio Zorana na ovakvu kaznu.

- Zoran u zatvoru ostaju do izjavljivanja žalbe na rešenje - rekao je Jokić.

Rafailović je rekla da je iznenađena presudom, dodaje da nije stekla utisak da je on počinio ovaj zločin.

- Iz dugogodišnjeg iskustva, prosto možemo da procenimo ko je kakav. Oni se nisu krili od medija, ovo sve dosta dugo traje, bila sam uverena da ako postoje čvrsti dokazi, da je on već odavno trebalo da bude osuđen - rekla je Rafailović i dodala da nije sigurna da li postoji čvrsti dokaz protiv njega.

Radenković je rekao da su mu osećanja podeljena, kako kaže, predmet je pratio kroz medije i neposredne kontakte sa nekim inspektorima. Kako kaže, želi da veruje u pravosudne organe Srbije.

- Ono što je iznenađujuće jeste što je on bio pušten na dva sata, pa je tek onda priveden. Ja ne mogu da kažem ni da li jeste niti da li nije, ali verujem da organi znaju šta rade - rekao je Radenković.

Uskoković: Zadovoljni smo donetom presudom! Nikola Uskoković, zamenik javnog tužioca, rekao je da su zadovoljni što je danas doneta presuda. - Prihvaćeni su svi činjenični navodi iz podnete optužnice. Pored toga VJT je zadovoljno visinom izrečene kazne - rekao je Uskoković. Kako kaže, zadovoljni su i što je Sud, ceneći sve okolnosti, prihvatio da kazna bude odmerena na način kako je to predložilo VJT u Beogradu. Veće je, dodaje, jednoglasno donelo odluku.

Jokić je komentarišući pesak koji je pronađen na Zoranovim pantalonama, a za koji se smatra da je isti kao onaj iz kanala, rekao da je na njegovo pitanje, da li je poznat hemijski mineralni sastav zemljišta na dan kada se dogodilo krivično delo, kaže da nisu mogli da mu odgovore na to pitanje.

- Imamo dokaze da na tragovima blata sa pantalonama, nema karakteristika koje bi ga mogle povezati sa izvršenjem krivičnog dela, da se radi samo o istom tipu zemljišta - rekao je Jokić.

Jokić ističe da od tačke a do tačke b ima 1700 metara. Kako kaže, Marjanović je rekao da je silazio i da je tražiio suprugu na tom terenu.

- Nije tačno da je samo on imao blato, bilo je još ljudi koji su ga imali na svojim pantalonama - rekao je Jokić.

Rafailović je rekla da je cela porodica tražila Jelenu na nasipu kada je prijavljen njen nestanak.

- Zoran mi je rekao da je on ostao sa Janom kod prve rampe, da su se sputili dole, čak imamo i svedoka koji je rekao da ga je video tu sa detetom - rekla je Rafailović.

Kako objašnjava, dete se tu igralo, proveli su neko vreme tu, ali da ne znaju koliko je vremena prošlo.

Jokić je rekao da je tada bio april, da je tamo na nasipu bilo mnogo lica, igrala se utakmica na terenu koji je bio vrlo blizu.

- Nije to bilo blato u meri u kojoj je navedeno. Sastav blata je svuda isti na tom podneblju - rekao je Jokić.

Jokić kaže da su mnogi dokazi sporni, kao što je krv na jakni, na primer. Dodaje da, ako je krvi bilo na jakni, moralo bi je biti i na pantalonama, i postavio pitanje za koje smatra da je jako bitno: Gde je Jana bila svo to vreme?

Radenković je rekao da je uviđaj jedina neponovljiva radnja.

Rafailović je dodala, pak, da je pre uviđaja veliki broj ljudi prošao tuda tražeći Jelenu.

Radenković kaže da je trebalo uputiti patrolu tamo, kako bi razgovarali sa njima i uputili u dalji rad policiju povodom tog predmeta.

- Ono što je meni začuđujuće jeste da je odmah nakon pronađenog tela, njemu je određeno zadržavanje 24 sata - rekao je Radenković.

Jokić dodaje da je Marjanović išao i na poligraf, što je, kako dodaje, isto jako bitno.

- Slažem se da je odmah trebalo uputiti patrolu, ali opet, onaj koji je došao tamo na lice mesta, video bi valjda blatnjavog i krvavog čoveka, pa bi im bilo valjda jasno o čemu se radi - rekao je Jokić.

Radenković je rekao da mu je malo začuđujuće da, dok je Zoran bio u pritvoru, nije urađen pretres u njegovoj kući.

Na ovu izjavu, Jokić je rekao da ima dokaze i za to da su oni ipak izvršeni, na način da su mu izuzeti telefon, garderoba, i druge stvari koje mogu da se koriste u sudskom postupku.

Rafailović je rekla da smatra da mediji i pritisak javnosti ne bi trebalo da utiču na bilo koji način na presudu.

- Mi smo bili i tok dana kada je telo pronađeno, pa narednih godinu i nešto dana, ispred te kuće, na nasipu, prešli smo ga uzduž i popreko. Sve smo pomno pratili - rekla je Rafailović i dodala da je njoj ostavilo sumnju patika koja se vidi, i koja je tačno između dva kanala.

Kako kaže, ona je odvezana, pa je, kako dodaje, imala utisak da je ona tu doneta.

Jokić ističe da postoji veštačenje koje pokazuje da je Jelena ubijena u kanalu, da nije tu doneta.

- Ubica bi morao imati tragove krvi na garderobi, a Zoran je nije imao! Apsolutno nije bilo tragova krvi, pa mi nije jasno kako je mogao biti kriv za to na bilo koji način - rekao je Jokić.

Kako kaže, sve što govori govori na osnovu činjenica, dodaje da zna da su one na njegovoj strani.

Jokić je rekao da Zoran nije imao nikakve povredu na sebi u trenutku hapšenja.

- Stanković je rekao da u vreme veštačenja nije bilo DNK analiza koje su rađene od strane tužioca, ali je međutim moguće da je na telu, odnosno da su se na rukama povredioca moralo naći krvi - kaže Jokić i objašnjava da to znači da je na rukama ubice zapravo moralo biti tragova krvi.

Radenković je rekao da je ovo vrlo kompleksan slučaj, i da nije tako ne bi suđenje trajalo toliko dugo.

- Ovo nije delo plaćenog ubice, to je sigurno, ovo je definitivno zločin iz strasti - rekao je inspektor.

Radenković je rekao da sredstvo izvršenja krivičnog dela nije pronađeno, iako je isušen kanal, ali predmet nije pronađen.

Jokić kaže da je utvrđeno da je moguće da su postojala dva neka predmeta geometrijskog oblika.

- To su nagađanja od strane veštaka, ali ne može da se zna - rekao je Jokić i dodao da su kao uzrok smrti utvrđeni udarci u glavu.

Rafailović je rekla da je u plućima pronađena voda, što pokazuje da je udahnula kada je upala u vodu.

Jokić je pitao gde je bila Jana dok se sve to dešavalo, što govore da se desilo.

- Veštaci VJT u Beogradu obavili su psihološku ekspertizu deteta. Oni su rekli da maloletna Jana Marjanović otvorena, da ima lakoću ostvarivanja komunikacije, da je duševno, intelektualno i emotivno zrelija čak i od svog uzrasta. Ona je pristala da svedoči, da je sposobna za svedočenje po proceni veštaka. Nije registrovano postojanje nikakvog uticanja na njeno ponašanje - rekao je Jokić.

Kako kaže, želi da svi znaju ovo, da mu se odgovori na sva ova pitanja, i da želi da dokaže da Marjanović nije kriv, što će, dodaje, i da dokaže.

Jokić je, komentarišući to što je svedok potvrdio da je video na nasipu muškarca i ženu na nasipu, kao i da je prijavom njenog nestankom, hteo da sakrije zločin, rekao da je taj spomenuti svedok na pitanje advokata kako je i šta video, rekao da ne može da kaže da je to zapravo Zoran Marjanović.

- On je lično rekao da ne može da kaže da je to on - rekao je Jokić.

Radenković ističe da je saslušano na hiljade raznoraznih svedoka i potencijalnih osumnjičenih. On ističe da su oni veoma važni, da su dužni da pričaju istinu, kao i da to mora da bude potkrepljeno i drugim dokazima.

- Jako je bitan period nakon identifikovanja da se neko krivično delo desilo, tada je najbitnije obaviti sa što više ljudi razgovor kako bi se obuhvatio ceo slučaj - rekao je Radenković.

Kako kaže, poligraf nije dokaz, ali je indicija za neki pravac u kojem može da krene istraga.

- U javnosti je izašla vest da je on prošao poligraf, ali to ne mora da znači da je to i istina, ne mora da znači da je zapravo tako - rekao je Radenković.

Jokić je upitao zašto poligraf za neke ljude važi, a za neke ne važi?

- Poligraf svi znamo da nije dokaz, ali pitam se zašto za njega to ne važi, ali za neke druge ljude važi. Po navodima on i njegova porodica, svi su ga prošli - rekao je advokat.

Rafailović je rekla da su razgovarali sa stručnjacima po pitanju male Jane, dodaje da joj je jako žao tog deteta.

- Ona je u trenutku ostala bez majke, babe i dede, a sada ni otac nije u kući. Ukoliko Zoran bude osuđen na 40 godina zatvora, bitno je pitanje ko će da brine o njoj - rekla je Rafailović.

Ona je rekla da je do sada pazi Miloš, rođeni brat Zorana Marjanovića, dodaje da će on da podnese zahtev za starateljstvo nad Janom.

- Pretpostavljam da će se gledati da dete ne menja sredinu, ali verujem da će Centar za socijalni rad uraditi najbolji posao i izabrati najbolje za nju - rekla je Rafailović.

Radenković je rekao da je najbitnije otkriti istinu pre svega zbog Jane, ali i zbog pravde koja treba da bude zadovoljena.

- Odluka Apelacije može biti ta da se ukine presuda i da se vrati na ponovno odučivanje. Onda oni iznose šta im nije jasno, i daju Sudu instrukcije šta da urade i istraže još - rekao je Radenković.

Kada su u pitanju motivi ubistava u našoj zemlji, Radenković je rekao da su oni jako bitni, kao i da mogu biti različiti, od koristoljublja, do ljubomore, strasti.

- Najteže je kada se ne vidi motiv, tada je najteže doći do počinioca krivičnog dela - rekao je Radenković.

Jokić ističe da na udaljenosti na kojoj je bio Zoran od Jelene, nikako nije mogao da čuje niti da vidi, dok se ubistvo dešavalo.

- Udaljenost je 1700 metara, bio sam na tom terenu, probao sam sa kolegom da se dozovemo, pri tom smo bili sami, pa se nismo čuli. Pri tom, dok su oni bili tamo, nisu bili sami, bila je utakmica, kola su prolazila... Najbitnije je pitanje gde je bila mala Jana u tom trenutku - rekao je Jokić.

Komentarišući navodno namerno ugašen mobilni telefon, Rafailović je rekla da je i ona dok je radila na nasipu par puta gubila signal.

- Šta je veštačenjem utvrđeno ne znam, ali znam da se na pojedinim mestima gubi signal - rekla je novinarka.

Jokić je rekao da postoji dopis Telekoma Srbije, prema kojem njegov telefon nije signaliziran na isključenje sa mobilne mreže Telekoma.

- Borimo se, verujem u pobedu i verujem da ću pobediti na kraju - rekao je Jokić.

Podsetimo, Sudsko veće Višeg suda u Beogradu danas je osudilo Zorana Marjanovića na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina za svirepo ubistvo supruge Jelene.

Pošto mu je sudija izrekla kaznu od 40 godina zatvora i naložila da mu se odredi pritvor, njemu je prvo uručeno rešenje o određivanju pritvora i izdat je nalog za njegovo privođenje.

Nekoliko sati kasnije pripadnici MUP- a odveli ga s lisicama na rukama u Centralni zatvor.

Autor: